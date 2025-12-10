21:52  09 декабря
Во Львовской области произошло новое нападение на работника ТЦК
19:04  09 декабря
В Одессе посреди улицы застрелили человека
16:59  09 декабря
В Киеве более 2 млн потребителей остаются без электроснабжения
UA | RU
UA | RU
10 декабря 2025, 07:26

Сирський о ситуации на фронте: оборона Покровска продолжается, Мирноград не окружен

10 декабря 2025, 07:26
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook/Главнокомандующий ВС Украины
Читайте також
українською мовою

Главнокомандующий ВСУ Валерий Сырский заявил, что оборона Покровска в Донецкой области продолжается, Мирноград не находится в окружении, а в Купянске в Харьковской области продолжается контрдиверсионная операция

Об этом он сообщил в соцсетях, передает RegioNews.

По его словам, украинские войска контролируют на севере Покровска около 13 квадратных километров.

"Оборона Покровская продолжается, наши войска контролируют на севере города почти 13 кв. км. Мирноград – не в окружении. В Купянске продолжается наша успешная контрдиверсионная операция", – отметил Сырский.

Он подчеркнул, что объемы российской дезинформации значительно превышают реальные темпы продвижения их войск.

"Враг использует дезинформацию и свои фейковые карты в гибридной войне против Украины, влияя как на иностранную аудиторию, так и на наше общество, нашу армию", – добавил главнокомандующий.

Сырский призвал не распространять месседжи российской пропаганды и отметил осторожность в освещении успехов ВСУ:

"Не обо всех своих успехах мы можем сейчас в деталях рассказать широкой общественности. Ведь от таких сообщений зависит жизнь наших воинов на позициях, над которыми они вернули контроль".

Напомним, ранее аналитики DeepState сообщили, что ВСУ грозит новый "котел" в Донецкой области. Враг оккупировал Лисовку, Сухой Яр, Игнатовку, Рог и Новопавловку, а также продвинулся в Северске, Мирнограде и близ Покровска.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Донецкая область Покровск Мирноград война ВСУ фронт Сырский Александр Станиславович
ССО нанесли удар по складам БпЛА в Донецке и топлива в Луганской области
09 декабря 2025, 13:05
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Ахтырка после удара БПЛА: спасатели восстановили 196 окон и 52 балкона
10 декабря 2025, 07:04
Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал, сколько денег потратили на восстановление квартиры, разрушенной обстрелом
10 декабря 2025, 01:50
Увидела его фото среди балета Леди Гаги: певица Даша Астафьева рассказала об отношениях с фейком
10 декабря 2025, 01:30
Певец Парфенюк признался, сколько ему нужно денег для жизни в Киеве
10 декабря 2025, 00:50
"Мне хочется, я же девочка": блоггер Даша Квиткова заговорила о свадьбе с футболистом Бражком
10 декабря 2025, 00:30
В Украине снова подорожали овощи: сколько сейчас придется тратить в магазинах
09 декабря 2025, 23:50
"Билет" за границу за 8 тысяч долларов: на Буковине разоблачили нелегальный бизнес местных
09 декабря 2025, 23:30
Тень Ермака, кстати, до сих пор ходит по коридорам Банковой
09 декабря 2025, 23:19
Зеленский готовится к выборам во время военного положения
09 декабря 2025, 22:48
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Остап Дроздов
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »