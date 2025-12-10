Сирський о ситуации на фронте: оборона Покровска продолжается, Мирноград не окружен

Фото: Facebook/Главнокомандующий ВС Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Сырский заявил, что оборона Покровска в Донецкой области продолжается, Мирноград не находится в окружении, а в Купянске в Харьковской области продолжается контрдиверсионная операция

Об этом он сообщил в соцсетях, передает RegioNews.

По его словам, украинские войска контролируют на севере Покровска около 13 квадратных километров.

"Оборона Покровская продолжается, наши войска контролируют на севере города почти 13 кв. км. Мирноград – не в окружении. В Купянске продолжается наша успешная контрдиверсионная операция", – отметил Сырский.

Он подчеркнул, что объемы российской дезинформации значительно превышают реальные темпы продвижения их войск.

"Враг использует дезинформацию и свои фейковые карты в гибридной войне против Украины, влияя как на иностранную аудиторию, так и на наше общество, нашу армию", – добавил главнокомандующий.

Сырский призвал не распространять месседжи российской пропаганды и отметил осторожность в освещении успехов ВСУ:

"Не обо всех своих успехах мы можем сейчас в деталях рассказать широкой общественности. Ведь от таких сообщений зависит жизнь наших воинов на позициях, над которыми они вернули контроль".

Напомним, ранее аналитики DeepState сообщили, что ВСУ грозит новый "котел" в Донецкой области. Враг оккупировал Лисовку, Сухой Яр, Игнатовку, Рог и Новопавловку, а также продвинулся в Северске, Мирнограде и близ Покровска.