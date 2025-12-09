ССО нанесли удар по складам БпЛА в Донецке и топлива в Луганской области

Скриншот с видео

Силы специальных операций продолжают поражать объекты россиян в Донецкой области и на территории временно оккупированной Луганской области

Об этом сообщило Командование сил специальных операций ВСУ, передает RegioNews.

Так, в ночь на 8 декабря в Донецке поражен состав 9-й отдельной мотострелковой бригады 51 армейского корпуса, где хранилось значительное количество разведывательных и ударных БПЛА тактического уровня, а также боевые части к ним.

В Луганской области, в населенном пункте Семейкино, ССО поразили состав горюче-смазочных материалов ГВ "Юг". В результате удара были уничтожены резервуары из примерно 6000 м³ топлива.

В сообщении отмечается, что Силы специальных операций продолжают совершать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии.

Напомним, в Покровске бойцы Сил специальных операций ВС Украины уничтожили диверсионно-разведывательную группу оккупантов из четырех человек, пытавшихся спрятаться в многоэтажке.