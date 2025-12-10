Російська армія продовжує просуватися на Донеччині
Росіяни за минулу добу мали успіхи на Слов'янському та Покровському напрямках
Як передає RegioNews, про це повідомляють аналітики інформаційного ресурсу DeepState у своєму Telegram-каналі.
За їхніми даними, армія РФ просунулася в Мирнограді, біля Покровська та в Сіверську Донецької області.
Раніше ми повідомляли, що Силам оборони загрожує новий "котел" на Донеччині. Відомо, що РФ окупувала Лисівку, Сухий Яр, Гнатівку, Ріг та Новопавлівку, а також просунувся у Сіверську, Мирнограді та поблизу Покровська.
Сирський про ситуацію на фронті: оборона Покровська триває, Мирноград не оточенийВсі новини »
10 грудня 2025, 07:26На Донеччині прикордонники виявили та знищили 2 реактивні системи залпового вогню росіян
09 грудня 2025, 16:17ССО завдали удару по складам БпЛА в Донецьку та палива на Луганщині
09 грудня 2025, 13:05
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
"Якщо голосувати зараз – перемога Зеленського майже неминуча", – Гончаренко
10 грудня 2025, 18:06Зеленський заявив про можливе припинення війни
10 грудня 2025, 17:59Продуктовий кошик в Україні виявився у 5 разів дорожчим відносно доходів, ніж у Польщі: порівняння цін і зарплат
10 грудня 2025, 17:59На Дніпропетровщині чоловік підпалив автомобіль знайомого через сварку
10 грудня 2025, 17:55Австрійський суд поставив крапку в багаторічній справі про екстрадицію Дмитра Фірташа
10 грудня 2025, 17:39На Київщині витратять понад мільярд гривень на новий СІЗО
10 грудня 2025, 17:39У Дніпрі чоловік жорстоко вбив вітчима: зарізав та кинув тіло на вулиці
10 грудня 2025, 17:35Зеленського будуть шантажувати поки він не погодиться на перемир'я і вибори
10 грудня 2025, 17:26У Києві два мікрорайони залишилися без опалення через пошкодження тепломережі
10 грудня 2025, 17:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі блоги »