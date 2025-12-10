Російська армія продовжує просуватися на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Росіяни за минулу добу мали успіхи на Слов'янському та Покровському напрямках

Як передає RegioNews, про це повідомляють аналітики інформаційного ресурсу DeepState у своєму Telegram-каналі.

За їхніми даними, армія РФ просунулася в Мирнограді, біля Покровська та в Сіверську Донецької області.

Раніше ми повідомляли, що Силам оборони загрожує новий "котел" на Донеччині. Відомо, що РФ окупувала Лисівку, Сухий Яр, Гнатівку, Ріг та Новопавлівку, а також просунувся у Сіверську, Мирнограді та поблизу Покровська.