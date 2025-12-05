Фото: Офіс Генерального прокурора

На Сіверському напрямку триває розслідування обставин загибелі українського військовослужбовця, який, за даними слідства, був убитий російським військовим під час спроби здатися в полон

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Інцидент стався під час зачистки приватної забудови поблизу села Свято-Покровське, де один із військових РФ виявив українського бійця у зруйнованому будинку.

За попередньою інформацією, боєць ЗСУ вийшов назустріч окупантам із піднятими руками, демонструючи намір скласти зброю. У цей момент російський військовий, перебуваючи у засідці, відкрив по ньому вогонь. Поранений український захисник намагався знайти укриття, однак нападник завдав смертельного пострілу, що призвело до загибелі військовополоненого.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове слідство за статтею про порушення законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі людини. Правоохоронці встановлюють повні обставини події та проводять заходи для ідентифікації російського військовослужбовця, причетного до цього злочину.

У прокуратурі наголошують, що умисне вбивство військовополоненого є серйозним порушенням Женевських конвенцій.

Раніше повідомлялося, на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області російські військові розстріляли українських захисників, які склали зброю та здалися в полон. Нові факти можуть свідчити про ще одне грубе порушення міжнародного гуманітарного права.