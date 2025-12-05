17:25  05 грудня
У Києві запалили вогні на головній ялинці країни
14:55  05 грудня
Близько 90% Чернігівщини без світла через аварію
08:55  05 грудня
У Києві на Хрещатику боєць ММА побив перехожого до втрати свідомості
UA | RU
UA | RU
05 грудня 2025, 18:24

Українського бійця розстріляли під час спроби здатися: прокуратура розпочала розслідування

05 грудня 2025, 18:24
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

На Сіверському напрямку триває розслідування обставин загибелі українського військовослужбовця, який, за даними слідства, був убитий російським військовим під час спроби здатися в полон

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Інцидент стався під час зачистки приватної забудови поблизу села Свято-Покровське, де один із військових РФ виявив українського бійця у зруйнованому будинку.

За попередньою інформацією, боєць ЗСУ вийшов назустріч окупантам із піднятими руками, демонструючи намір скласти зброю. У цей момент російський військовий, перебуваючи у засідці, відкрив по ньому вогонь. Поранений український захисник намагався знайти укриття, однак нападник завдав смертельного пострілу, що призвело до загибелі військовополоненого.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове слідство за статтею про порушення законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі людини. Правоохоронці встановлюють повні обставини події та проводять заходи для ідентифікації російського військовослужбовця, причетного до цього злочину.

У прокуратурі наголошують, що умисне вбивство військовополоненого є серйозним порушенням Женевських конвенцій.

Раніше повідомлялося, на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області російські військові розстріляли українських захисників, які склали зброю та здалися в полон. Нові факти можуть свідчити про ще одне грубе порушення міжнародного гуманітарного права.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область військовополонені ЗСУ прокуратура воєнний злочин
Росіяни просунулися поблизу трьох населених пунктів у Донецькій області – DeepState
05 грудня 2025, 13:38
"Примари" ГУР за два тижні знищили вісім об'єктів окупантів у Криму
05 грудня 2025, 09:53
З Донеччини за два тижні евакуювали майже 90 людей
05 грудня 2025, 07:31
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
В Україні створять новий центр для наукового забезпечення Сил підтримки ЗСУ
05 грудня 2025, 20:53
Програв у рулетку – напав і пограбував: суд виніс вирок студенту з Дніпра
05 грудня 2025, 20:47
Військова підготовка для деяких студентів стане обов’язковою
05 грудня 2025, 20:42
Таємний візит колишнього очільника ОП Єрмака до розвідки – може готуватись план перетину кордону
05 грудня 2025, 20:29
ТЦК давно треба переробити і реформувати
05 грудня 2025, 20:19
У Вінниці затримали чоловіка за сексуальне насильство над 12-річною дівчинкою
05 грудня 2025, 20:16
В "Укрпошти" будуть власні поштомати
05 грудня 2025, 20:11
Дональд Трамп отримав першу Премію миру ФІФА під час жеребкування ЧС-2026
05 грудня 2025, 20:04
В Україні спростили продовження відстрочок для окремих категорій
05 грудня 2025, 19:59
У Дніпрі підліток потрапив під трамвай: у мережі поділились подробицями ДТП
05 грудня 2025, 19:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Аліна Михайлова
Всі блоги »