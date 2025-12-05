Росіяни просунулися поблизу трьох населених пунктів у Донецькій області – DeepState

Мапа DeepState

Аналітики проєкту DeepState повідомляють про нове просування російських військ на кількох ділянках Донецької області

Про це повідомляють фахівці проєкту, передає RegioNews.

Оновлена мапа бойових дій свідчить, що окупанти розширили контроль у районах Ямполя, Сіверська та поблизу селища Виїмка, яке входить до Соледарської міської громади.

Зокрема, просування зафіксовано:

поблизу Ямполя в Краматорському районі;

неподалік Сіверська в Бахмутському районі;

біля Виїмки, що лежить на північ від Соледара.

Раніше DeepState повідомляв, що у листопаді окупанти захопили 505 кв. км української території, причому близько 40% успіхів припадало на район Гуляйполя Запорізької області.

Нагадаємо, 3 грудня німецьке видання BILD повідомило, що РФ повністю захопила Покровськ. І нібито тепер місто може стати плацдармом для прориву у Дніпропетровську область.

Згодом Генштаб спростував цю інформцію. За словами речника відомства, Дмитра Лихового, Сили оборони утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці. Тривають активні дії для ліквідації осередків ворога.

Як відомо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ключовим моментом у російсько-українській війні є територіальне питання. За його словами, Україна та Росія буквально воюють за "20% Донецької області", яку ще не окупувала Москва.