Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Жителька міста Краматорськ переписувалась в Telegram зі співробітником ФСБ РФ. Зокрема, вона повідомляла йому можливе розташування на території місцевих підприємств військової техніки Збройних сил України, а також про можливий маршрут руху військової техніки й перебування особового складу в диспансері.

За дорученням російського куратора зрадниця їздила на місце, щоб шукати сліди руху української військової техніки. Згодом цю переписку перехопили співробітники СБУ.

На суді агентка РФ не визнавала своєї провини. Вона заявляла, що взагалі не розбирається у зброї. Проте слідство мало достатньо доказів. Суд призначив їй покарання у вигляді 15 років увʼязнення з конфіскацією майна. Відомо, що вона офіційно не працювала і має двох неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, раніше агентку РФ затримали під час спроби втечі до Росії. Виявилося, що вона систематично передавала ворогу координати українських позицій і брала участь у плануванні ударів по ЗСУ на Покровському напрямку.