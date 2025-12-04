Фото: иллюстративное

Муж из Бахмута получил 15 лет тюрьмы за попытку помочь врагу во время обстрелов Черкасской области

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Суд в Черкасской области приговорил к 15 годам заключения и конфискации имущества мужчины, которого признали агентом ФСБ и обвинили в государственной измене во время военного положения. Его разоблачили на попытках корректировать удары российских войск по территории области.

Согласно данным следствия, задержанный в апреле этого года 42-летний переселенец из Бахмута проводил разведку возле объекта сил обороны. Он пытался определить места расположения РЛС-станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, чтобы враг мог обойти украинскую ПВО во время серий ракетно-дроновых атак.

Следствие установило, что мужчина также пытался помочь врагу с планированием комбинированной атаки на местный ТЦК. Для этого он посетил здание режимного объекта под видом обновления учетных данных и передал свое местонахождение кураторам из ФСБ. В ходе обысков у него изъяли смартфон, который использовался для сбора разведывательной информации и контакта с российскими спецслужбами.

Расследование проводили сотрудники СБУ Черкасской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры. Суд признал фигуранта виновным по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за государственную измену в условиях военного положения.

