17:33  26 листопада
Завтра в Україні різко потеплішає: де температура може піднятись до +20
15:52  26 листопада
На Київщині жінка зарізала свого чоловіка через проросійські погляди
12:29  26 листопада
Під Полтавою горить сміттєзвалище
26 листопада 2025, 19:41

У Костянтинівці після російського обстрілу загорілася багатоповерхівка

26 листопада 2025, 19:41
Фото: Телеграм/ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS
Після обстрілу російськими військами у Костянтинівці зайнялася багатоповерхівка, рятувальні служби працюють на місці події

Про це повідомляє військовий журналіст Андрій Цаплієнко, передає RegioNews.

У Костянтинівці на Донеччині сталася пожежа в багатоповерховому будинку після чергового обстрілу російськими військами. Інформацію підтверджує військовий журналіст Сергій Цаплієнко, який відстежує події на фронті.

За попередніми даними, вогонь охопив одну з верхніх квартир будівлі. На місце події негайно виїхали рятувальні служби та пожежні бригади. Поки що інформації про постраждалих немає, триває обстеження приміщень.

Місцеві мешканці повідомляють про вибухи й звуки розривів, що супроводжували атаку. Рятувальники продовжують гасіння пожежі, а правоохоронні органи документують наслідки обстрілу для подальшого реагування.

Нагадаємо, 25 листопада увечері росіяни атакували Запоріжжя дронами, внаслідок чого постраждали 31 багатоповерхівка, 20 приватних будинків та гуртожиток університету з людьми.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя постраждали 18 людей. Серед них 12 жінок та 6 чоловіків.

пожежа обстріли Донецька область Костянтинівка
У Києві директор фірми привласнив майже 30 млн грн під виглядом закупівлі БпЛА: йому повідомлено про підозру
26 листопада 2025, 20:44
Українців попереджають про нову схему афери з водійськими документами: що робити
26 листопада 2025, 20:32
В України немає іншого шляху, крім вступу до Європейського Союзу
26 листопада 2025, 20:25
Суд повернув державі спиртзавод на Черкащині вартістю майже півмільярда гривень
26 листопада 2025, 20:16
На Рівненщині встановлюють особу загиблого пішохода, який загинув внаслідок отриманих у ДТП травм 25 листопада
26 листопада 2025, 20:11
З окупованих територій України вдалося врятували ще трьох дітей у рамках ініціативи Bring Kids Back UA
26 листопада 2025, 19:55
Що насправді означає витік розмов Ушакова-Дмітрієва-Віткоффа?
26 листопада 2025, 19:39
Як вимикатимуть світло в Україні 27 листопада
26 листопада 2025, 19:17
Поліцейські по всій Україні отримали можливість оформлювати термінові заборонні приписи в електронному форматі
26 листопада 2025, 19:15
