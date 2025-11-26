Фото: Телеграм/ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Після обстрілу російськими військами у Костянтинівці зайнялася багатоповерхівка, рятувальні служби працюють на місці події

Про це повідомляє військовий журналіст Андрій Цаплієнко, передає RegioNews.

У Костянтинівці на Донеччині сталася пожежа в багатоповерховому будинку після чергового обстрілу російськими військами. Інформацію підтверджує військовий журналіст Сергій Цаплієнко, який відстежує події на фронті.

За попередніми даними, вогонь охопив одну з верхніх квартир будівлі. На місце події негайно виїхали рятувальні служби та пожежні бригади. Поки що інформації про постраждалих немає, триває обстеження приміщень.

Місцеві мешканці повідомляють про вибухи й звуки розривів, що супроводжували атаку. Рятувальники продовжують гасіння пожежі, а правоохоронні органи документують наслідки обстрілу для подальшого реагування.

Нагадаємо, 25 листопада увечері росіяни атакували Запоріжжя дронами, внаслідок чого постраждали 31 багатоповерхівка, 20 приватних будинків та гуртожиток університету з людьми.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя постраждали 18 людей. Серед них 12 жінок та 6 чоловіків.