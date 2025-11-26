07:22  26 ноября
В Полтаве столкнулись иномарки: пострадали женщина и ребенок
07:46  26 ноября
100 тыс. долларов под одеждой: на Буковине пресекли попытку незаконного вывоза валюты
08:38  26 ноября
Киевлянин обещал "легальные" отсрочки от мобилизации за 10 тысяч долларов
26 ноября 2025, 08:24

В Запорожье в результате массированной атаки повреждена 31 многоэтажка, количество пострадавших возросло

26 ноября 2025, 08:24
Читайте також
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 25 ноября, около 22:00 россияне начали атаку дронами по территории областного центра.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Повреждена 31 многоэтажка и 20 частных домов. Пять многоэтажек пострадали больше всего – из-за масштабных пожаров, разгоревшихся после попаданий.

Также россияне ударили по общежитию университета, где в это время находились люди.

В результате атаки в Запорожье без электроснабжения по состоянию на 8:20 остались 358 абонентов, без газоснабжения – 201 запорожец.

Сейчас известно о 19 раненых. Восемь человек остаются в больнице.

"Количество может меняться – люди часто обращаются за помощью позже", – отметил чиновник.

Около 200 жителей обратились в пункты несокрушимости, развернутые в разных районах города.

В Запорожье в результате массированной атаки повреждена 31 многоэтажка

Во время пожаров в многоэтажках проводилась эвакуация, люди временно обогревались в автобусах, после чего они могли находиться в пунктах обогрева и получить необходимую поддержку.

Сразу после завершения работы ГСЧС начались восстановительные работы. Коммунальщики работали всю ночь – забивали окна, восстанавливали кровли, герметизировали квартиры.

Массированная атака на Запорожье: количество пострадавших выросло

"Эпицентров пожаров и взрывов было много – фактически рекордное количество за три с половиной года", – сообщил начальник ОВА.

Федоров отметил, что уже понятно, что часть подъездов не будет пригодной для проживания. После инспекции и подробного обследования будет принято решение о восстановлении и ремонте. До конца дня должны восстановить герметичность всех квартир, в которых можно проживать.

Ранее сообщалось, что в результате ночной вражеской атаки на Запорожье пострадали 18 человек. Среди них 12 женщин и 6 мужчин.

