Фото: глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко

Обстрелы коснулись сразу нескольких районов области и привели к разрушениям гражданских объектов в разных громадах

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В течение дня российские войска наносили удары по Никопольскому району, используя артиллерию и беспилотники. Под огнем оказались Никополь, а также территории Мировской, Покровской, Марганецкой и Красногригорьевской громад. Атаки носили хаотический характер и продолжались с перерывами, что усложняло работу экстренных служб и коммунальщиков.

Последствия обстрелов в Днепропетровской области

В результате обстрелов зафиксировано повреждение объектов гражданской инфраструктуры. Пострадали учебное учреждение, многоэтажный жилой дом, два частных домовладения и хозяйственная постройка. Также повреждена автомойка и несколько легковых автомобилей. В настоящее время идет обследование территорий и уточнение масштабов разрушений.

Повреждены жилые и гражданские объекты

Отдельно под атаками беспилотников оказался Синельниковский район. Российские военные направили БпЛА в сторону Маломихайловской и Николаевской громад. В результате ударов изувечен гражданский автомобиль. Данные о других повреждениях и возможных последствиях проверяются.

Также зафиксирована атака FPV-дроном по Зеленодольской громаде на Криворожье. Удар привел к повреждениям на территории одного из частных домовладений. Местные власти и соответствующие службы работают над ликвидацией последствий обстрелов и оказанием помощи жителям пострадавших громад.

Напомним, 25 ноября вечером россияне совершили массированную атаку дронами по Запорожью, в результате которой пострадали 31 многоэтажных, 20 частных домов и общежитие университета с людьми внутри – пять многоэтажных домов из них охватили масштабные пожары.