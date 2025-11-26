17:33  26 ноября
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +20
15:52  26 ноября
В Киевской области женщина зарезала своего мужа из-за пророссийских взглядов
12:29  26 ноября
Под Полтавой горит свалка
UA | RU
UA | RU
26 ноября 2025, 19:01

Враг в течение дня обстрелял 7 громад Днепропетровщины: накрывал артиллерией и дронами

26 ноября 2025, 19:01
Читайте також українською мовою
Фото: глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко
Читайте також
українською мовою

Обстрелы коснулись сразу нескольких районов области и привели к разрушениям гражданских объектов в разных громадах

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В течение дня российские войска наносили удары по Никопольскому району, используя артиллерию и беспилотники. Под огнем оказались Никополь, а также территории Мировской, Покровской, Марганецкой и Красногригорьевской громад. Атаки носили хаотический характер и продолжались с перерывами, что усложняло работу экстренных служб и коммунальщиков.

Последствия обстрелов в Днепропетровской области

В результате обстрелов зафиксировано повреждение объектов гражданской инфраструктуры. Пострадали учебное учреждение, многоэтажный жилой дом, два частных домовладения и хозяйственная постройка. Также повреждена автомойка и несколько легковых автомобилей. В настоящее время идет обследование территорий и уточнение масштабов разрушений.

Повреждены жилые и гражданские объекты

Отдельно под атаками беспилотников оказался Синельниковский район. Российские военные направили БпЛА в сторону Маломихайловской и Николаевской громад. В результате ударов изувечен гражданский автомобиль. Данные о других повреждениях и возможных последствиях проверяются.

Также зафиксирована атака FPV-дроном по Зеленодольской громаде на Криворожье. Удар привел к повреждениям на территории одного из частных домовладений. Местные власти и соответствующие службы работают над ликвидацией последствий обстрелов и оказанием помощи жителям пострадавших громад.

Напомним, 25 ноября вечером россияне совершили массированную атаку дронами по Запорожью, в результате которой пострадали 31 многоэтажных, 20 частных домов и общежитие университета с людьми внутри – пять многоэтажных домов из них охватили масштабные пожары.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область Никополь обстрелы артиллерия повреждения
На Черниговщине из-за вражеской атаки на ферму погибла тысяча свиней
26 ноября 2025, 10:25
Удар по Харькову 23 ноября: количество жертв возросло
26 ноября 2025, 09:48
Россия ночью запустила на Украину "Искандеры" и 90 дронов: сколько удалось сбить
26 ноября 2025, 09:34
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
С оккупированных территорий Украины удалось спасти еще троих детей в рамках инициативы Bring Kids Back UA
26 ноября 2025, 19:55
В Константиновке после российского обстрела загорелся многоэтажный дом
26 ноября 2025, 19:41
Что на самом деле означает утечка разговоров Ушакова-Дмитриева-Виткоффа?
26 ноября 2025, 19:39
Как будут выключать свет в Украине 27 ноября
26 ноября 2025, 19:17
Полицейские по всей Украине получили возможность оформлять срочные запретительные предписания в электронном виде
26 ноября 2025, 19:15
За убийство младенца к жительнице Ровенской области будут применять принудительные меры медицинского характера
26 ноября 2025, 18:48
На Буковине разоблачили подпольное табачное производство: руководителю агропредприятия сообщили о подозрении
26 ноября 2025, 18:16
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +20
26 ноября 2025, 17:33
Умеров дал показания НАБУ по делу Миндича
26 ноября 2025, 17:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Тарас Загородний
Все блоги »