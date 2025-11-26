Россия ударила по пригороду Харькова ракетами

Иллюстративное фото: из открытых источников

Этой ночью 26 ноября российские войска нанесли ракетные удары по пригороду Харькова.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, последствия попаданий сейчас уточняются.

По состоянию на данный момент информация о пострадавших не поступала.

Напомним, ночью 25 ноября враг нанес массированный удар по Запорожью. В результате попаданий повреждены семь многоэтажных жилых домов, автозаправка, магазин и несколько автомобилей. В разных районах города возникли пожары. Пострадали 18 человек.