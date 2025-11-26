13:43  26 листопада
У Києві п’яний водій Porsche скоїв ДТП і влаштував бійку зі стріляниною
11:07  26 листопада
На Прикарпатті 13-річний хлопець підірвав гранату в будинку: деталі трагедії
07:46  26 листопада
100 тис. доларів під одягом: на Буковині зупинили спробу незаконного вивезення валюти
26 листопада 2025, 10:29

Українські спецпризначенці ліквідували ворожу ДРГ у Покровську

26 листопада 2025, 10:29
Скриншот із відео
У Покровську бійці Сил спеціальних операцій ЗС України знищили диверсійно-розвідувальну групу окупантів з чотирьох осіб, які намагалися заховатися у багатоповерхівці

Про це повідомляє командування ССО, передає RegioNews.

За інформацією українських захисників, оператори ССО організували засідку на шляху пересування противника.

Троє окупантів були знищені на підході до укриття, а четвертий намагався відійти та збити український розвідний дрон зі стрілецької зброї. Проте його виявили та знищили.

Завдяки злагодженій роботі українських спецпризначенців усі члени ворожої ДРГ були ліквідовані.

Нагадаємо, прикордонники продовжують виявляти й знищувати противника – у лісосмугах, укриттях, імпровізованих сховках. Днями прикордонникам вдалось знищити два новітні комплекси РЕБ окупантів "Чорне око". Це сучасна російська розробка, здатна придушувати як "Мавіки", так й FPV-дрони на різних частотах.

Донецька область Покровськ ССО ЗСУ ДРГ війна окупанти
