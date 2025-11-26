Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 26 ноября враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 90 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 55 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 72 вражеских беспилотника типа, атаковавших север, юг и восток Украины.

Зафиксировано попадание ракет и 10 ударных БПЛА на 10 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Напомним, 25 ноября около 22:00 россияне начали атаку дронами по территории Запорожья. Повреждены 31 многоэтажка и 20 частных домов. Сейчас известно о 19 раненых.