Оккупированный Донецк остался без света: БпЛА повредили подстанции

Фото: соцсети

В ночь на 17 ноября во временно оккупированном Донецке произошло массовое отключение электроснабжения после серии ударов беспилотников

Об этом пишут в телеграмм-каналах, передает RegioNews.

По сообщениям Exilenova+, по городу раздались мощные взрывы, предположительно была повреждена подстанция.

OSINT-канал Supernova+ отмечает, что удары были одновременными по нескольким подстанциям: "Событие имеет глобальный характер".

В соцсетях пишут, что Донецк остался без света, а атака вызвала пожар, пламя которого было видно даже в соседней оккупированной Макеевке.

Проблемы с электроснабжением зафиксированы также в Макеевке, Ясиноватой, Горловке и Енакиево, сообщают пророссийские телеграмм-каналы.

Был поражен критически важный объект – подстанция ПС Чайкино 330 кВ, один из ключевых энергоузлов региона.

