Окупований Донецьк залишився без світла: БпЛА пошкодили підстанції

Фото: соцмережі

У ніч на 17 листопада в тимчасово окупованому Донецьку сталося масове відключення електропостачання після серії ударів безпілотників

Про це пишуть у телеграм-каналах, передає RegioNews.

За повідомленнями Exilenova+, по місту пролунали потужні вибухи, імовірно було пошкоджено підстанцію.

OSINT-канал Supernova+ зазначає, що удари були одночасними по кількох підстанціях: "Подія має глобальний характе".

У соцмережах пишуть, що Донецьк залишився без світла, а атака спричинила пожежу, полум'я якої було видно навіть у сусідній окупованій Макіївці.

Проблеми з електропостачанням зафіксовані також у Макіївці, Ясинуватій, Горлівці та Єнакієвому, повідомляють проросійські телеграм-канали.

Було уражено критично важливий об'єкт – підстанцію ПС Чайкіне 330 кВ, один із ключових енерговузлів регіону.

Нагадаємо, на окупованому Запоріжжі росіяни готують "зачистки" партизан. Під цим приводом буде здійснюватися перевірка документів, яка нерідко супроводжується насильством щодо місцевого населення.