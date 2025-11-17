07:24  17 листопада
На Львівщині водій підірвав гранату прямо під час зупинки поліцією
07:49  17 листопада
На Прикарпатті розшукали туристів з Києва, які заблукали поблизу Говерли
18:18  16 листопада
Синоптики попереджають: сильний вітер накриє Карпати та західні області
UA | RU
UA | RU
17 листопада 2025, 07:51

Окупований Донецьк залишився без світла: БпЛА пошкодили підстанції

17 листопада 2025, 07:51
Читайте также на русском языке
Фото: соцмережі
Читайте также
на русском языке

У ніч на 17 листопада в тимчасово окупованому Донецьку сталося масове відключення електропостачання після серії ударів безпілотників

Про це пишуть у телеграм-каналах, передає RegioNews.

За повідомленнями Exilenova+, по місту пролунали потужні вибухи, імовірно було пошкоджено підстанцію.

OSINT-канал Supernova+ зазначає, що удари були одночасними по кількох підстанціях: "Подія має глобальний характе".

У соцмережах пишуть, що Донецьк залишився без світла, а атака спричинила пожежу, полум'я якої було видно навіть у сусідній окупованій Макіївці.

Проблеми з електропостачанням зафіксовані також у Макіївці, Ясинуватій, Горлівці та Єнакієвому, повідомляють проросійські телеграм-канали.

Було уражено критично важливий об'єкт – підстанцію ПС Чайкіне 330 кВ, один із ключових енерговузлів регіону.

Нагадаємо, на окупованому Запоріжжі росіяни готують "зачистки" партизан. Під цим приводом буде здійснюватися перевірка документів, яка нерідко супроводжується насильством щодо місцевого населення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
окупація електрика ЗСУ Донецька область БПЛА відключення світла підстанція
Сили оборони України уразили НПЗ у Самарській області та базу БпЛА "Рубікон"
16 листопада 2025, 15:07
Сирський прокоментував ситуацію у Покровську і Мирнограді
14 листопада 2025, 19:20
На Донеччині ССО знищили позиції 51-ї армії РФ
14 листопада 2025, 10:43
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Росіяни вдарили по енергообʼєкту в Ізюмі: майже вся громада залишилась без світла
17 листопада 2025, 11:04
На Миколаївщині з річки дістали тіло 18-річного юнака
17 листопада 2025, 10:56
Росіяни атакували безпілотниками селище на Харківщині: є загиблий і поранений
17 листопада 2025, 10:39
Міндічгейт і конспірологія замість стратегії
17 листопада 2025, 10:18
На Миколаївщині легковик вилетів з дороги та перекинувся: двоє постраждалих
17 листопада 2025, 10:12
Рейтинг Зеленського рекордно впав за останній тиждень
17 листопада 2025, 09:57
На Чернігівщині за тиждень – 178 атак ворога, збито 114 дронів
17 листопада 2025, 09:48
Удар по Запоріжжю 18 серпня: у лікарні померла 28-річна жінка
17 листопада 2025, 09:43
У Нацполіції розповіли, скільки воєнних злочинів РФ розслідують в Україні
17 листопада 2025, 09:39
Ворог пошкодив об'єкт ДТЕК на Одещині: 32 тис. родин без світла
17 листопада 2025, 09:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »