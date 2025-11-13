Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 1180 російських загарбників, два танки, 11 бронемашин, 9 артилерійських систем та 88 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн ворога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 13.11.25 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними ЗМІ, українські військові здаються у полон в Покровську, тому що утримувати позиції нереально. У місті наразі перебуває понад 300 російських військових. Їхня мета залишається незмінною – вийти на північні межі Покровська та спробувати оточити агломерацію.

Раніше повідомлялося, що Росія направила до Покровська та навколишніх районів Донеччини близько 150 тис. військових для підготовки вирішального наступального маневру, спрямованого на захоплення всієї області.