Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 1170 окупантів, шість бронемашини та 15 артсистем. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули понад 1 мільйона 147 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 06.11.25 орієнтовно склали:

За останніми даними аналітиків DeepState, ворог намагався просунутися поблизу села Привілля в Синельниківському районі, проте українські підрозділи відбили атаку на Покровському напрямку, зокрема біля села Шахове. Генштаб ЗСУ підтвердив, що оточення українських частин у Покровську не зафіксовано.

Нагадаємо, у Покровську українські спецпризначенці провели операцію з зачистки міської забудови від противника. На оприлюднених кадрах видно роботу тактичної групи 3-го полку, яка діяла у безпосередній близькості до ворога, демонструючи злагодженість та ефективність дій.