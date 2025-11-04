Бойцы спецназа показали кадры боев в Покровске
Группы специального назначения 3 полка Сил спецопераций ведут прямые действия в Покровске. В сети показали кадры уличных боев
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сил спецназначения.
На обнародованном видео – фрагменты работы одной из тактических групп 3-го полка. На кадрах видно, как спецназовцы зачищают от врага городскую застройку.
Напомним, в Покровске Донецкой области продолжается совместная операция Главного управления разведки и Вооруженных Сил Украины. По данным командования, локальное контрнаступление уже дает положительные результаты.
Украинские военные отбили более двух десятков вражеских атак на Покровском направленииВсе новости »
04 ноября 2025, 18:34Россияне продвинулись в Харьковской и Донецкой областях
04 ноября 2025, 13:29В Донецкой области из-за российских обстрелов погибли два человека, еще двое – ранены
04 ноября 2025, 08:23
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Стало известно, когда в Киеве откроют главную елку страны
04 ноября 2025, 19:55Зеленский обвинил Орбана в поддержке Путина
04 ноября 2025, 19:31Препятствование деятельности ВСУ: в Одессе женщину осудили из-за TikTok-видео
04 ноября 2025, 18:40Украинские военные отбили более двух десятков вражеских атак на Покровском направлении
04 ноября 2025, 18:34Мошенники выманили 40 тысяч гривен у жителя Тернопольщины под предлогом участия в несуществующей программе
04 ноября 2025, 18:19В Полтавской области "бизнесвумен" продавала военному справку за 6 тысяч долларов
04 ноября 2025, 18:15У Чернигова до сих пор нет реального резерва топлива для генераторов: начальник МВА о недостатках в подготовке к возможному блекауту
04 ноября 2025, 18:14Бил по разным частям тела: во Львове мужчина жестоко избил свою тещу во время ссоры
04 ноября 2025, 17:55Сердце уже не билось: в Харьковской области медики спасли жизнь женщины
04 ноября 2025, 17:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все блоги »