16:25  04 ноября
В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
15:18  04 ноября
В Харькове таксиста оштрафовали на 5100 грн за отказ обслуживать на украинском языке
13:50  04 ноября
Завтра в Украине ожидается до +17 градусов, местами пройдут небольшие дожди
UA | RU
UA | RU
04 ноября 2025, 19:43

Бойцы спецназа показали кадры боев в Покровске

04 ноября 2025, 19:43
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Группы специального назначения 3 полка Сил спецопераций ведут прямые действия в Покровске. В сети показали кадры уличных боев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сил спецназначения.

На обнародованном видео – фрагменты работы одной из тактических групп 3-го полка. На кадрах видно, как спецназовцы зачищают от врага городскую застройку.

Напомним, в Покровске Донецкой области продолжается совместная операция Главного управления разведки и Вооруженных Сил Украины. По данным командования, локальное контрнаступление уже дает положительные результаты.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
спецназ видео война РФ потери россиян Покровск Донецкая область
Украинские военные отбили более двух десятков вражеских атак на Покровском направлении
04 ноября 2025, 18:34
Россияне продвинулись в Харьковской и Донецкой областях
04 ноября 2025, 13:29
В Донецкой области из-за российских обстрелов погибли два человека, еще двое – ранены
04 ноября 2025, 08:23
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Стало известно, когда в Киеве откроют главную елку страны
04 ноября 2025, 19:55
Зеленский обвинил Орбана в поддержке Путина
04 ноября 2025, 19:31
Препятствование деятельности ВСУ: в Одессе женщину осудили из-за TikTok-видео
04 ноября 2025, 18:40
Украинские военные отбили более двух десятков вражеских атак на Покровском направлении
04 ноября 2025, 18:34
Мошенники выманили 40 тысяч гривен у жителя Тернопольщины под предлогом участия в несуществующей программе
04 ноября 2025, 18:19
В Полтавской области "бизнесвумен" продавала военному справку за 6 тысяч долларов
04 ноября 2025, 18:15
У Чернигова до сих пор нет реального резерва топлива для генераторов: начальник МВА о недостатках в подготовке к возможному блекауту
04 ноября 2025, 18:14
Бил по разным частям тела: во Львове мужчина жестоко избил свою тещу во время ссоры
04 ноября 2025, 17:55
Сердце уже не билось: в Харьковской области медики спасли жизнь женщины
04 ноября 2025, 17:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Валерий Пекар
Все блоги »