Бойцы спецназа показали кадры боев в Покровске

Группы специального назначения 3 полка Сил спецопераций ведут прямые действия в Покровске. В сети показали кадры уличных боев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сил спецназначения.

На обнародованном видео – фрагменты работы одной из тактических групп 3-го полка. На кадрах видно, как спецназовцы зачищают от врага городскую застройку.

Напомним, в Покровске Донецкой области продолжается совместная операция Главного управления разведки и Вооруженных Сил Украины. По данным командования, локальное контрнаступление уже дает положительные результаты.