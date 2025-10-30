12:13  30 октября
Дрон ударил по Сумам среди бела дня: момент атаки
09:40  30 октября
В центре Львова подожгли паб: полиция задержала подозреваемого
08:11  30 октября
В Виннице из окна девятого этажа выпала женщина
30 октября 2025, 12:59

Сырский прокомментировал якобы блокаду украинских войск в Покровске и Купянске

30 октября 2025, 12:59
Читайте також українською мовою
Фото: Telegram/СЫРСКИЙ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Сырский в очередной раз посетил Покровско-Мирноградское направление, где, по его словам, противник наращивает активность

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале, передает RegioNews.

Он заслушал доклады командиров корпусов, воинских частей и подразделений, удерживающих этот рубеж, и получил информацию о потребностях и предложениях по усилению обороны.

"Ситуация сложная, но заявления российской пропаганды о якобы "блокировании" Сил обороны Украины в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности", - сообщил Сырский.

В то же время в самом Покровске враг накапливает пехоту в городской застройке и часто меняет местоположения, избегая прямых столкновений – поэтому первоочередная задача наших подразделений – выявлять такие скопления и уничтожать их.

Командование отметило важность эффективной работы разведывательных и ударных БПЛА, а также координацию действий штурмовых подразделений, ССО, ДШУ, СБУ, Нацгвардии и Нацполиции во время ударно-поисковых операций. Сырский поручил усилить логистику и защиту маршрутов обеспечения и эвакуации, обратил внимание на необходимость четкого взаимодействия между подразделениями и предупредил командиров о жестких мерах в случае безответственности, включая смещение.

По информации командования, во время Добропольской операции штурмовые подразделения продвинулись на отдельных участках от 200 до 550 метров; в общей сложности освобождено 186,8 км² территории и 246,8 км² зачищено от ДРГ.

Ранее сообщалось, ЦПИ опроверг фейки об окружении Покровска и Купянска. По словам Коваленко, планы противника существуют, но пока не реализованы, а фейки о "скором захвате Донбасса" были частью информационной кампании России.

