ГУР проводит спецоперацию в Покровске: продолжаются ожесточенные бои
Силы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины проводят операцию в одном из важных районов Покровска Донецкой области
Об этом сообщает пресс-служба ГУР, передает RegioNews.
По данным разведки, в районе продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. После успешной десантной операции к группе спецназовцев, занявших определенные рубежи, присоединились дополнительные силы, пробившие наземный коридор.
Как отмечают в ГУР, боевая работа направлена на ликвидацию попыток врага расширить огневое влияние на логистические маршруты в зоне ответственности ГУР.
Кроме "Спецподразделения Тимура", в секторе действуют и другие подразделения Главного управления разведки.
Детали сделки пока не разглашаются из соображений безопасности.
Напомним, ранее сообщалось, ЦПД опроверг фейки об окружении Покровска и Купянска. По словам Коваленко, планы противника существуют, но пока не реализованы, а фейки о "скором захвате Донбасса" были частью информационной кампании России.
Читайте также: Путин лжет себе или его окружение лжет ему