ГУР проводит спецоперацию в Покровске: продолжаются ожесточенные бои

Фото: Покровская МВА

Силы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины проводят операцию в одном из важных районов Покровска Донецкой области

Об этом сообщает пресс-служба ГУР, передает RegioNews.

По данным разведки, в районе продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. После успешной десантной операции к группе спецназовцев, занявших определенные рубежи, присоединились дополнительные силы, пробившие наземный коридор.

Как отмечают в ГУР, боевая работа направлена на ликвидацию попыток врага расширить огневое влияние на логистические маршруты в зоне ответственности ГУР.

Кроме "Спецподразделения Тимура", в секторе действуют и другие подразделения Главного управления разведки.

Детали сделки пока не разглашаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, ЦПД опроверг фейки об окружении Покровска и Купянска. По словам Коваленко, планы противника существуют, но пока не реализованы, а фейки о "скором захвате Донбасса" были частью информационной кампании России.

Читайте также: Путин лжет себе или его окружение лжет ему