Окружения Покровска и Купянска нет: ЦПД опроверг фейки

Никакого оцепления украинских войск в Покровске (Донецкая область) и Купянске (Харьковская область) пока нет

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram в среду, 29 октября, передает RegioNews.

"План окружения Покровска у россиян есть, но пока он не реализован. Путин с самого начала использовал военную составляющую лжи для того, чтобы транслировать ее в США. Отсюда и пошли фейки о скором "захвате Донбасса до октября", — отметил Коваленко.

Он добавил, что тактика российских войск неизменна – они "бьют лбом в одну точку, которую хотят пробить". По словам Коваленко, от таких действий враг только "тупеет".

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что украинские войска якобы заблокированы в Покровске и Купянске и якобы разрешат туда пустить СМИ. В то же время, президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Игорь Клименко опровергли эти сообщения, отметив, что ситуация вокруг Купянска стабильная и вблизи города работают многочисленные боевые подразделения.

Таким образом, информация об оцеплении украинских войск в этих городах является дезинформацией и не соответствует реальной ситуации на фронте.

Напомним, что на Покровском направлении ситуация остается сложной: кафиры ведут штурмовые действия, применяют дроны и КАБы, пытаясь прервать украинскую логистику. Самая сложная ситуация зафиксирована к югу от Покровска, где россияне пытаются превратить населенный пункт Зверево в "серую зону".