16:15  29 октября
В Тернополе мужчина пытался откупиться, чтобы его не везли в ТЦК
13:22  29 октября
На Прикарпатье выпало почти метр снега
09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
UA | RU
UA | RU
29 октября 2025, 17:50

Окружения Покровска и Купянска нет: ЦПД опроверг фейки

29 октября 2025, 17:50
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Никакого оцепления украинских войск в Покровске (Донецкая область) и Купянске (Харьковская область) пока нет

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram в среду, 29 октября, передает RegioNews.

"План окружения Покровска у россиян есть, но пока он не реализован. Путин с самого начала использовал военную составляющую лжи для того, чтобы транслировать ее в США. Отсюда и пошли фейки о скором "захвате Донбасса до октября", — отметил Коваленко.

Он добавил, что тактика российских войск неизменна – они "бьют лбом в одну точку, которую хотят пробить". По словам Коваленко, от таких действий враг только "тупеет".

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что украинские войска якобы заблокированы в Покровске и Купянске и якобы разрешат туда пустить СМИ. В то же время, президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Игорь Клименко опровергли эти сообщения, отметив, что ситуация вокруг Купянска стабильная и вблизи города работают многочисленные боевые подразделения.

Таким образом, информация об оцеплении украинских войск в этих городах является дезинформацией и не соответствует реальной ситуации на фронте.

Напомним, что на Покровском направлении ситуация остается сложной: кафиры ведут штурмовые действия, применяют дроны и КАБы, пытаясь прервать украинскую логистику. Самая сложная ситуация зафиксирована к югу от Покровска, где россияне пытаются превратить населенный пункт Зверево в "серую зону".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
оккупанты ВСУ Покровск Купянск
Жителей оккупированного Запорожья круглогодично будут призывать в российскую армию - СМИ
29 октября 2025, 16:25
Украинские военные уничтожили российский флаг, который оккупанты повесили при въезде в Покровск
29 октября 2025, 15:19
Стало известно, сколько войск РФ задействовала для окружения Покровской агломерации в Донецкой области
29 октября 2025, 12:49
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Суд во Франции отказал в экстрадиции Жеваго в Украину
29 октября 2025, 18:42
Эффективность НАБУ критикуют: 65 дел в суд за 9 месяцев и "провинциальный уровень" работы
29 октября 2025, 18:38
В Луцке мужчина взял в заложники детей бывшей: зачем он это сделал и какое наказание получил
29 октября 2025, 18:30
В ЕС провели международную антинаркотическую операцию, среди задержанных – украинцы
29 октября 2025, 18:21
Трамп в Южной Корее: золотая корона, орден и королевский прием
29 октября 2025, 18:07
В Украине выросла средняя зарплата
29 октября 2025, 18:05
Впервые в истории европейская страна ограничила скорость пешеходов на тротуарах
29 октября 2025, 17:07
За бывшего судью Верховного суда Богдана Львова внесли 20 млн грн залога
29 октября 2025, 16:52
Встреча Трампа с Си Цзиньпином: чего планирует достичь президент США
29 октября 2025, 16:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
Все блоги »