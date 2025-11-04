08:16  04 листопада
На Сумщині судитимуть лікаря за хабар в 20 тисяч гривень
08:11  04 листопада
На Миколаївщині водій збив пішохода й залишив його помирати
07:34  04 листопада
Підпалив авто через конфлікт: на Дніпропетровщині затримали 40-річного чоловіка
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2025, 09:12

ГУР проводить спецоперацію в Покровську: тривають запеклі бої

04 листопада 2025, 09:12
Читайте также на русском языке
Фото: Покровська МВА
Читайте также
на русском языке

Сили "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України проводять операцію в одному з важливих районів Покровська на Донеччині

Про це повідомляє пресслужба ГУР, передає RegioNews.

За даними розвідки, у районі тривають запеклі бої з російськими окупантами. Після успішної десантної операції до групи спецпризначенців, які зайняли визначені рубежі, приєдналися додаткові сили, що пробили наземний коридор.

Як зазначають у ГУР, бойова робота спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістичні маршрути в зоні відповідальності ГУР.

Окрім "Спецпідрозділу Тимура", у секторі діють й інші підрозділи Головного управління розвідки.

Деталі операції поки не розголошуються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, ЦПД спростував фейки про оточення Покровська та Куп'янська. За словами Коваленка, плани противника існують, але наразі не реалізовані, а фейки про "швидке захоплення Донбасу" були частиною інформаційної кампанії Росії.

Читайте також: Путін бреше собі чи його оточення бреше йому

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Донецька область спецоперація Покровськ ГУР російська армія
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
"Модний вирок" на кордоні: на Львівщині вилучили брендовий одяг і взуття на понад 750 тис. грн
04 листопада 2025, 10:47
На Миколаївщині на ринку продавали фальшиві євро: затриманий 20-річний юнак
04 листопада 2025, 10:32
1000 грн для кожного: коли і як подати заявку на "Зимову підтримку"
04 листопада 2025, 10:21
Нічна атака дронів на Чернігівщині: під ударом ринок та будинки
04 листопада 2025, 10:09
На Львівщині трактор з'їхав у кювет та перекинувся: водій загинув
04 листопада 2025, 09:56
Приніс із лісу: на Житомирщині чоловік зберігав удома зброю та набої
04 листопада 2025, 09:44
Наслідки нічної атаки на Харківщині: серед постраждалих – рятувальники
04 листопада 2025, 09:39
РФ атакувала Україну шістьма ракетами С-300, балістикою та дронами: скільки цілей вдалось збити
04 листопада 2025, 09:27
Як залучення британських та американських ПВК може змінити хід війни
04 листопада 2025, 09:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Пекар
Всі блоги »