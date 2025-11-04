ГУР проводить спецоперацію в Покровську: тривають запеклі бої

Фото: Покровська МВА

Сили "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України проводять операцію в одному з важливих районів Покровська на Донеччині

Про це повідомляє пресслужба ГУР, передає RegioNews.

За даними розвідки, у районі тривають запеклі бої з російськими окупантами. Після успішної десантної операції до групи спецпризначенців, які зайняли визначені рубежі, приєдналися додаткові сили, що пробили наземний коридор.

Як зазначають у ГУР, бойова робота спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістичні маршрути в зоні відповідальності ГУР.

Окрім "Спецпідрозділу Тимура", у секторі діють й інші підрозділи Головного управління розвідки.

Деталі операції поки не розголошуються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, ЦПД спростував фейки про оточення Покровська та Куп'янська. За словами Коваленка, плани противника існують, але наразі не реалізовані, а фейки про "швидке захоплення Донбасу" були частиною інформаційної кампанії Росії.

