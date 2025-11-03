08:16  03 ноября
Смертельное ДТП на Прикарпатье: Высший совет правосудия согласовал арест судьи
08:11  03 ноября
В Кировоградской области из реки достали тело погибшей женщины
08:33  02 ноября
В Одессе произошел скандал из-за российской музыки в ночном клубе
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
03 ноября 2025, 07:51

Путин лжет себе или его окружение лжет ему

03 ноября 2025, 07:51
Читайте також українською мовою
Впервые за 25 лет мы можем говорить о признаках неадекватности восприятия реальности Путиным
Впервые за 25 лет мы можем говорить о признаках неадекватности восприятия реальности Путиным
Фото: DR
Читайте також
українською мовою

Пока это гипотеза, которая подтвердится или опровергнется в ближайшие месяцы. Но с точки зрения информационной войны у нас есть уникальный шанс изменить представление о Путине и в мире, и в России.

История с приглашением журналистов посмотреть на окружение в Покровске и Купянске абсурдно по своей сути.

Если вы представляете себе линию фронта, то не сложно догадаться: увидеть оцепление как таковое невозможно. Я не говорю уже о килзоне в этом районе. То есть Путин предложил провести невозможную пиар-акцию.

Более того, все разведки мира понимают, что никакого окружения там не существует, а значит, Путин или неадекватно воспринимает ситуацию или окружение ему лжет. Оба варианта проблемны для Путина. Но, к сожалению, информационная компания по освещению этих признаков неадекватности Путина – минимальна. А такая компания как раз могла бы вытеснять Путина в негативное информационное поле даже в тех территориях, где Россия считается другом.

Теперь о том, как дальше будет развиваться ситуация. В течение следующих месяцев мы сможем понять действительно ли Путин все больше воспринимает реальность в искаженном состоянии. Если ситуация будет повторяться, в течение примерно шести месяцев неадекватность Путина станет общепонятной для российских элит и элит всего мира.

Я далек от идеи переворота (до этого очень далеко), ведь перевороты в России случаются тогда, когда кто-то из оцепления начинает ощущать угрозу своей жизни. А Путин пока достаточно осторожен, чтобы этого не допустить.

В то же время создание имиджа неадекватного в прямом смысле этого слова лидера, которому лжет окружение – это уникальный шанс делегитимизации Путина в России. И я могу утверждать, что он так подставился впервые в своей президентской карьере. Главное нам этот шанс не профукать.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война Кремль журналисты информационная война Покровск фронт Купянск Путин раельность
Трамп пока не рассматривает передачу Украине ракет Tomahawk
03 ноября 2025, 07:28
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Смертельное ДТП на Прикарпатье: Высший совет правосудия согласовал арест судьи
03 ноября 2025, 08:16
В Кировоградской области из реки достали тело погибшей женщины
03 ноября 2025, 08:11
Россияне ударили ракетами по Днепру: повреждено предприятие
03 ноября 2025, 07:58
В Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб, еще восемь ранены
03 ноября 2025, 07:49
На Николаевщине столкнулись два автомобиля: среди четырех пострадавших – два ребенка
03 ноября 2025, 07:38
Россияне за сутки более 750 раз ударили по Запорожской области: трое раненых
03 ноября 2025, 07:29
Трамп пока не рассматривает передачу Украине ракет Tomahawk
03 ноября 2025, 07:28
Российская армия потеряла за сутки в Украине около 1200 военных
03 ноября 2025, 07:12
В Николаеве после атаки "шахедов" вспыхнул пожар
03 ноября 2025, 07:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Виктор Шлинчак
Все блоги »