15 жовтня 2025, 18:25

На Донеччині місцевий житель "зливав" дані росіянам: як його покарали

У Дніпрі судили жителя Донеччини. Його визнали винним у державній зраді

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Житель Костянтинівки (Донецька область) погодився працювати на російські спецслужби. Він був згодний інформувати співробітника ФСБ РФ про розташування військової техніки, особового складу Збройних сил України, місця влучань та інше. На думку слідства, він спілкувався з працівником УФСБ в Бєлгородській області.

У квітні цього року чоловік надіслав у Telegram росіянину декілька повідомлень про місцезнаходження підрозділів сил оборони України. Зокрема, йшлос про встановлення фортифікацій "Зуби дракона" вздовж автошляху і додав скриншот з Google maps із позначенням будівлі магазину. Уже в червні зрадника затримали правоохоронці.

Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше судили жителя Донеччини, який "злив" дані ЗСУ росіянам. Виявилось, що він це зробив через те, що українські військові зайняли підвал, в якому він зі знайомим робив ремонт. Тепер найближчі роки коригувальник проведе за ґратами.

Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
