Ілюстративне фото

У Дніпрі судили жителя Донеччини. Його визнали винним у державній зраді

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Житель Костянтинівки (Донецька область) погодився працювати на російські спецслужби. Він був згодний інформувати співробітника ФСБ РФ про розташування військової техніки, особового складу Збройних сил України, місця влучань та інше. На думку слідства, він спілкувався з працівником УФСБ в Бєлгородській області.

У квітні цього року чоловік надіслав у Telegram росіянину декілька повідомлень про місцезнаходження підрозділів сил оборони України. Зокрема, йшлос про встановлення фортифікацій "Зуби дракона" вздовж автошляху і додав скриншот з Google maps із позначенням будівлі магазину. Уже в червні зрадника затримали правоохоронці.

Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше судили жителя Донеччини, який "злив" дані ЗСУ росіянам. Виявилось, що він це зробив через те, що українські військові зайняли підвал, в якому він зі знайомим робив ремонт. Тепер найближчі роки коригувальник проведе за ґратами.