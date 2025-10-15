В Донецкой области украинские военные провели уникальную эвакуацию в 20 метрах от позиций россиян

иллюстративное фото: из открытых источников

Наш наземный роботизированный комплекс выдержал попадание шаров, разрыв снарядов, подрыв на мини и атаку дрона.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины, первого вице-премьер-министра Украины Михаила Федорова.

На Покровском направлении робот "ЗМИЙ логистический" эвакуировал тяжелораненого воина 11 отдельного штурмового батальона 59 бригады "СТЕПНЫЕ ХИЩНИКИ". Робот забрал военного непосредственно с "нуля", находясь под интенсивным обстрелом врага, позиции которого были всего в 20 метрах.

Отмечается, что во время операции "ЗМИЙ" попал под плотный вражеский обстрел. НРК выдержал попадание шаров калибра 5,45, близкие разрывы 152-мм снарядов, подрыв на мини и атаку вражеского FPV-дрона – и только временно потерял связь. Робот успешно довез раненого до точки эвакуации, где его уже ждали медики. Боец жив и сейчас проходит реабилитацию.

"Технологии - это преимущество на поле боя и спасение жизни героических военных", - добавил Федоров.

Напомним, в Покровском районе украинские штурмовые подразделения по отдельным направлениям продвинулись до 1,6 км. Об этом 14 октября сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.