11:30  15 жовтня
У Харкові мачуха жорстоко побила 3-річну дитину: хлопчик не вижив
09:39  15 жовтня
На Київщині чоловік забив співмешканку до смерті: йому загрожує до 10 років
07:47  15 жовтня
У Луцьку оштрафували працівника ТЦК за невімкнену бодікамеру
15 жовтня 2025, 17:29

На Донеччині українські військові провели унікальну евакуацію у 20 метрах від позицій росіян

15 жовтня 2025, 17:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Наш наземний роботизований комплекс витримав влучання куль, розрив снарядів, підрив на міні та атаку дрона

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на міністра цифрової трансформації України, першого віцепрем'єр-міністра України Михайла Федорова.

На Покровському напрямку робот "ЗМІЙ логістичний" евакуював важкопораненого воїна 11 окремого штурмового батальйону 59 бригади "СТЕПОВІ ХИЖАКИ". Робот забрав військового безпосередньо з "нуля", перебуваючи під інтенсивним обстрілом ворога, позиції якого були лише за 20 метрів.

Зазначається, що під час операції "ЗМІЙ" потрапив під щільний ворожий обстріл. НРК витримав влучання куль калібру 5,45, близькі розриви 152-мм снарядів, підрив на міні та атаку ворожого FPV-дрона – і лише тимчасово втратив звʼязок. Робот успішно довіз пораненого до точки евакуації, де на нього вже чекали медики. Боєць живий і нині проходить реабілітацію.

"Технології – це перевага на полі бою та порятунок життя героїчних військових", – додав Федоров.

Нагадаємо, в Покровському районі українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км. Про це 14 жовтня повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Нові втрати на Донеччині: росіяни захопили одразу три населені пункти
15 жовтня 2025, 07:11
Росіяни знову атакували Костянтинівку на Донеччині, є жертви
13 жовтня 2025, 21:29
Сили оборони відбили наступ росіян на Донеччині
13 жовтня 2025, 20:59
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
Суд закрив справу проти ексміністра інфраструктури Пивоварського, якого підозрювали у збитках на 49 млн доларів
15 жовтня 2025, 16:50
У Миколаєві судили рецидивіста, який спалив авто військового
15 жовтня 2025, 16:35
Замість зосередитися на війні проти ворога – ставка на війну всіх проти всіх
15 жовтня 2025, 15:59
Знущався з дружини та погрожував: у Харкові домашнього тирана
15 жовтня 2025, 15:35
Росіяни закатували у полоні мера міста в Запорізькій області
15 жовтня 2025, 15:23
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
15 жовтня 2025, 15:10
Населення України щороку скорочується на 300 тисяч
15 жовтня 2025, 14:48
На Дніпропетровщині жінка прийшла в гості до знайомого та вкрала його картку
15 жовтня 2025, 14:45
На Одещині медик вимагав 2000 доларів від військовослужбовця за визнання його обмежено придатним
15 жовтня 2025, 13:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
