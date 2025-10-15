На Донеччині українські військові провели унікальну евакуацію у 20 метрах від позицій росіян

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Наш наземний роботизований комплекс витримав влучання куль, розрив снарядів, підрив на міні та атаку дрона

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на міністра цифрової трансформації України, першого віцепрем'єр-міністра України Михайла Федорова.

На Покровському напрямку робот "ЗМІЙ логістичний" евакуював важкопораненого воїна 11 окремого штурмового батальйону 59 бригади "СТЕПОВІ ХИЖАКИ". Робот забрав військового безпосередньо з "нуля", перебуваючи під інтенсивним обстрілом ворога, позиції якого були лише за 20 метрів.

Зазначається, що під час операції "ЗМІЙ" потрапив під щільний ворожий обстріл. НРК витримав влучання куль калібру 5,45, близькі розриви 152-мм снарядів, підрив на міні та атаку ворожого FPV-дрона – і лише тимчасово втратив звʼязок. Робот успішно довіз пораненого до точки евакуації, де на нього вже чекали медики. Боєць живий і нині проходить реабілітацію.

"Технології – це перевага на полі бою та порятунок життя героїчних військових", – додав Федоров.

Нагадаємо, в Покровському районі українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км. Про це 14 жовтня повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.