Фото: Телеграм/Андрій Єрмак

Російський обстріл Костянтинівки забрав життя чотирирічної дівчинки та поранив священника, який намагався її захистити

Про це повідомляє у своєму Телеграм-каналі Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

У Костянтинівці Донецької області 11 жовтня 2025 року російський обстріл забрав життя чотирирічної дівчинки та священника, який намагався сховати дитину у храмі. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у соцмережах підкреслив:

"Коли тобі чотири, в тебе попереду все життя. Але росіяни вирішують інакше. Спочатку вони вбивають твою маму. А потім віднімають і твоє життя".

Він також наголосив на моральній неприйнятності таких дій:

"Росіяни називають себе християнами. І при тому день у день порушують Першу заповідь. Вбивають невинних. Це не випадковість. Це їхня суть. Терор має ім'я: Росія. Вічна пам'ять невинно вбитим. Лють. Просто лють".

Свою публікацію Андрій Єрмак завершує повідомленням про те, що священник, попри отримані поранення, вижив.

Нагадаємо, раніше російські обстріли вже завдавали шкоди енергетичним об’єктам Київщини. Під час чергового удару по підстанції в Бориспільському районі отримали поранення двоє працівників ДТЕК.