Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Жителька Покровського району Донецької області передавала дані про українських військових. Згодом росіяни обстріляли ці позиції. Внаслідок атаки постраждали двоє місцевих жителів, одна жінка загинула.

На суді зрадниця зізналась, що переписувалась з її сином. Він у 2014 році виїхав до окупованого Донецька. До 2019-го він був військовослужбовцем так званого "ДНР", але у 2019 році отримав контузію і зараз є інвалідом другої групи.

Проаналізувавши всі повідомлення, які жінка надсилала своєму синові, суд зробив висновок, що вона не лише усвідомлювала можливість загибелі військовослужбовців ЗСУ та цивільних, а й бажала таких наслідків. Жінка цинічно висловлювалась. Зокрема, вона дякувала синові за пряме попадання в будинок куми й по бараках біля Військово-гірничної рятувальної частини, де перебували військовослужбовці ЗСУ.

Її засудили до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, раніше судили жителя Донеччини, який "злив" дані ЗСУ росіянам. Виявилось, що він це зробив через те, що українські військові зайняли підвал, в якому він зі знайомим робив ремонт. Тепер найближчі роки коригувальник проведе за ґратами.