10:43  10 жовтня
На Київщині в пожежі в дачному будинку загинув чоловік
08:35  10 жовтня
Колапс у метро Києва: частково призупинено рух поїздів, пасажири застрягли на станціях
08:28  10 жовтня
В Одесі затримали водія, який влаштував стрілянину на Фонтанській дорозі
UA | RU
UA | RU
10 жовтня 2025, 12:20

Жительку Донеччини засудили за державну зраду: за її допомоги росіяни вбили людину

10 жовтня 2025, 12:20
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Дніпропетровщині засудили жінку за державну зраду. Вона передавала ворогу інформацію про місця дислокації українських військових

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Жителька Покровського району Донецької області передавала дані про українських військових. Згодом росіяни обстріляли ці позиції. Внаслідок атаки постраждали двоє місцевих жителів, одна жінка загинула.

На суді зрадниця зізналась, що переписувалась з її сином. Він у 2014 році виїхав до окупованого Донецька. До 2019-го він був військовослужбовцем так званого "ДНР", але у 2019 році отримав контузію і зараз є інвалідом другої групи.

Проаналізувавши всі повідомлення, які жінка надсилала своєму синові, суд зробив висновок, що вона не лише усвідомлювала можливість загибелі військовослужбовців ЗСУ та цивільних, а й бажала таких наслідків. Жінка цинічно висловлювалась. Зокрема, вона дякувала синові за пряме попадання в будинок куми й по бараках біля Військово-гірничної рятувальної частини, де перебували військовослужбовці ЗСУ.

Її засудили до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, раніше судили жителя Донеччини, який "злив" дані ЗСУ росіянам. Виявилось, що він це зробив через те, що українські військові зайняли підвал, в якому він зі знайомим робив ремонт. Тепер найближчі роки коригувальник проведе за ґратами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
агент рф коригувальник суд Донецька область
На Закарпатті засудили диверсанта, який підпалював залізниці на замовлення росіян
09 жовтня 2025, 19:55
Готував новий масований удар по Миргороду: на Полтавщині затримали російського агента
09 жовтня 2025, 10:54
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
У Міненерго заявили, що через нічні удари по енергосистемі графіків відключень не уникнути
10 жовтня 2025, 12:55
На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки
10 жовтня 2025, 12:45
Підпільне виробництво рідин для вейпів на Київщині: організатор постане перед судом
10 жовтня 2025, 12:39
На Одещині прикордонники затримали водія авто та мотоцикліста, які супроводжували порушників до Молдови
10 жовтня 2025, 12:12
На Полтавщині зіткнулися два легковики: серед трьох постраждалих – 17-річний водій
10 жовтня 2025, 12:09
На Київщині знайшли дворічного хлопчика, який загубився в лісі
10 жовтня 2025, 11:47
Три роки у полоні РФ, і тепер – загибель сина: подробиці трагедії у Запоріжжі
10 жовтня 2025, 11:45
На Сумщині вводять додаткові аварійні відключення електроенергії
10 жовтня 2025, 11:39
Труїли дітей: на Тернопільщині викрили масштабну наркомережу
10 жовтня 2025, 11:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »