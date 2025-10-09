Фото: Нацполиция

22-летний житель Закарпатья признан виновным в совершении диверсий. Известно, что он был завербован россиянами

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

22-летний житель Закарпатья за денежное вознаграждение по заказу российских спецслужб поджег релейный и батарейный шкафы железнодорожного сообщения, а также отделение одной из логистических компаний. Его задержали, когда он готовил еще один поджог: известно, что в этот раз целью могло стать здание одного из государственных органов.

Теперь ему вынесли приговор: восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно во Львове "на горячем" задержали двух подростков, заложивших самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского военного. Организаторами теракта оказались 17-летний парень из Днепропетровщины и 16-летняя девушка из Черкасской области, завербованные врагом.