07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
10:17  06 октября
На Полтавщине Toyota вылетела в кювет и перевернулась: погибла 21-летняя киевлянка
08:54  06 октября
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
06 октября 2025, 08:56

В Краматорске враг испытал дрон на оптоволокне: повреждена машина

06 октября 2025, 08:56
Фото: Радио Свобода
В Краматорске Донецкой области вероятно впервые зафиксировали атаку вражеского дрона на оптоволокне

Об этом информирует "Радио Свобода" со ссылкой на журналиста проекта "Донбасс Реалии" Сергея Горбатенко, передает RegioNews.

Очевидцы сообщили о поражении легкового автомобиля.

Атака произошла вблизи высотной жилой застройки, отмечает корреспондент.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее сообщений о подобных действиях врага на территории Краматорска не поступало.

Журналист опубликовал фото и видео вражеского дрона на оптоволокне, что подтверждает факт атаки.

Местные власти и правоохранители продолжают уточнять обстоятельства инцидента и оценивать возможные последствия для инфраструктуры города.

Напомним, вечером 5 октября российские войска обстреляли отделение "Новой почты" в Донецкой области. В результате попадания отделение было полностью уничтожено. Сгорели 405 посылок общей объявленной стоимостью более 1 миллиона гривен.

