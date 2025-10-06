В Краматорске враг испытал дрон на оптоволокне: повреждена машина
В Краматорске Донецкой области вероятно впервые зафиксировали атаку вражеского дрона на оптоволокне
Об этом информирует "Радио Свобода" со ссылкой на журналиста проекта "Донбасс Реалии" Сергея Горбатенко, передает RegioNews.
Очевидцы сообщили о поражении легкового автомобиля.
Атака произошла вблизи высотной жилой застройки, отмечает корреспондент.
Информации о пострадавших пока нет.
Ранее сообщений о подобных действиях врага на территории Краматорска не поступало.
Журналист опубликовал фото и видео вражеского дрона на оптоволокне, что подтверждает факт атаки.
Местные власти и правоохранители продолжают уточнять обстоятельства инцидента и оценивать возможные последствия для инфраструктуры города.
Напомним, вечером 5 октября российские войска обстреляли отделение "Новой почты" в Донецкой области. В результате попадания отделение было полностью уничтожено. Сгорели 405 посылок общей объявленной стоимостью более 1 миллиона гривен.