У Краматорську ворог випробував дрон на оптоволокні: пошкоджено авто

Фото: Радіо Свобода

У Краматорську Донецької області ймовірно вперше зафіксували атаку ворожого дрона на оптоволокні

Про інформує "Радіо Свобода" з посиланням на журналіста проєкту "Донбас Реалії" Сергія Горбатенка, передає RegioNews.

Очевидці повідомили про ураження легкової автівки.

Атака сталася поблизу багатоповерхової житлової забудови, зазначає кореспондент.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Раніше повідомлень про подібні дії ворога на території Краматорська не надходило.

Журналіст опублікував фото та відео ворожого дрона на оптоволокні, що підтверджує факт атаки.

Місцева влада та правоохоронці продовжують уточнювати обставини інциденту та оцінювати можливі наслідки для інфраструктури міста.

Нагадаємо, ввечері 5 жовтня російські війська обстріляли відділення "Нової пошти" на Донеччині. Внаслідок влучання відділення було повністю знищене. Згоріли 405 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 мільйон гривень.