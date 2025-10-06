Фото: скриншот

Бойцы 30-го корпуса морской пехоты 40-й отдельной бригады береговой обороны обезвредили с помощью дрона российскую лодку вместе с экипажем

Соответствующее видео обнародовали Силы обороны Юга, передает RegioNews.

"Наш дрон их не оставил: несмотря на попытки увернуться, мы достали вражеский экипаж лодки", – сообщили морпехи.

В то же время военные отметили, что российские пропагандистские паблики пытались выдать уничтожение своей лодки украинской 40-й отдельной бригадой за собственную "победу".

