16:42  24 сентября
Перепутал авто с военным: в Киеве мужчина поджег чужой пикап
11:55  24 сентября
На Прикарпатье автобус влетел в жилой дом
09:38  24 сентября
В Черниговской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку
24 сентября 2025, 18:53

Лубинец обратился в международные организации из-за расстрела гражданских в Донецкой области

24 сентября 2025, 18:53
Фото: из открытых источников
Россияне в Донецкой области расстреляли семью и взяли ребенка как живой щит. Омбудсмен Лубинец обратился к ООН и Красному Кресту

Об этом он написал в своем телеграмме, передает RegioNews.

Лубинец отметил, что в соцсетях распространяется видео, опубликованное Третьим армейским корпусом с вероятным радиоперехватом разговоров российских военных.

Согласно этой записи, во время штурма населенного пункта Шандриголово в Донецкой области, российские солдаты получили приказ от командира: "убивать всех без разбора".

"Такие действия являются циничным нарушением международного гуманитарного права, четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения и всех обычаев ведения войны. Убийство гражданских и использование ребенка в качестве прикрытия – военное преступление и преступление против человечности, за которое нет оправданий", – заявил Лубинец.


Омбудсмен сообщил, что уже направил официальные письма ООН и МККК.

"Международное сообщество должно немедленно отреагировать на эти жестокие преступления России", - подчеркнул чиновник.

Напомним, по данным Третьего армейского корпуса, в Шандриглавом Донецкой области российские кафиры расстреляли семью гражданских и захватили несовершеннолетнюю девочку в заложники.

Донецкая область Омбудсмен Дмитрий Лубинец расстрел гражданских международные организации
