24 вересня 2025, 18:53

Лубінець звернувся до міжнародних організацій через розстріл цивільних на Донеччині

24 вересня 2025, 18:53
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Росіяни на Донеччині розстріляли сім'ю та взяли дитину як живий щит. Омбудсмен Лубінець звернувся до ООН і Червоного Хреста

Про це він написав у своєму Телеграмі, передає RegioNews.

Лубінець зазначив, що у соцмережах поширюється відео, опубліковане Третім армійським корпусом з ймовірним радіоперехопленням розмов російських військових.

Згідно із цим записом, під час штурму населеного пункту Шандриголове на Донеччині, російські солдати отримали наказ від командира: "вбивати всіх без розбору".

"Такі дії є цинічним порушенням міжнародного гуманітарного права, четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення та всіх звичаїв ведення війни. Вбивство цивільних та використання дитини як прикриття – воєнний злочин і злочин проти людяності, за який немає виправдань", – заявив Лубінець.


Омбудсмен повідомив, що вже надіслав офіційні листи до ООН та МКЧХ.

"Міжнародна спільнота має негайно відреагувати на ці жорстокі злочини Росії", – наголосив посадовець.

Нагадаємо, за даними Третього армійського корпусу, у Шандриголовому Донецької області російські окупанти розстріляли сім'ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку в заручники.

Донецька область Омбудсмен Дмитро Лубінець розстріл цивільних міжнародні організації
