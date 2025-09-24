Росіяни вбили сім'ю на Донеччині та утримують дитину як живий щит

Скриншот із відео

У Шандриголовому Донецької області російські окупанти розстріляли сім'ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку в заручники

Про це повідомив Третій армійський корпус, передає RegioNews.

За даними військових, дівчинку окупанти використовують для прикриття власних груп та просування на Лиманському напрямку.

З радіоперехоплень стало відомо, що ще до штурму населеного пункту командир РФ із позивним "Балі" наказав "вбивати всіх без розбору". Російські військові увійшли до житлового будинку, розстріляли батьків дитини та викрали її, продовжуючи штурмові дії.

Підрозділи Третього армійського корпусу фіксують воєнний злочин у прямому ефірі, підкреслюючи заздалегідь спланований характер дій російських військових.

Нагадаємо, вночі 24 вересня російські військові двічі вдарили по Краматорську Донецької області. Ударний дрон влучив у відкриту місцевість поблизу житлового будинку в одному з мікрорайонів. У кількох будинках навколо пошкоджені вікна, балкони та фасади.