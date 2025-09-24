11:55  24 вересня
На Прикарпатті автобус влетів в житловий будинок
09:38  24 вересня
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
07:12  24 вересня
Конфлікт на уроці фізкультури: на Вінниччині вчителю повідомили про підозру
24 вересня 2025, 13:14

Росіяни вбили сім'ю на Донеччині та утримують дитину як живий щит

24 вересня 2025, 13:14
Скриншот із відео
У Шандриголовому Донецької області російські окупанти розстріляли сім'ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку в заручники

Про це повідомив Третій армійський корпус, передає RegioNews.

За даними військових, дівчинку окупанти використовують для прикриття власних груп та просування на Лиманському напрямку.

З радіоперехоплень стало відомо, що ще до штурму населеного пункту командир РФ із позивним "Балі" наказав "вбивати всіх без розбору". Російські військові увійшли до житлового будинку, розстріляли батьків дитини та викрали її, продовжуючи штурмові дії.

Підрозділи Третього армійського корпусу фіксують воєнний злочин у прямому ефірі, підкреслюючи заздалегідь спланований характер дій російських військових.

Нагадаємо, вночі 24 вересня російські військові двічі вдарили по Краматорську Донецької області. Ударний дрон влучив у відкриту місцевість поблизу житлового будинку в одному з мікрорайонів. У кількох будинках навколо пошкоджені вікна, балкони та фасади.

24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
