Иллюстративное фото: pixabay

Ночью 24 сентября россияне атаковали Харьков 18 дронами-камикадзе. Основной удар пришелся на объект энергетической инфраструктуры, что повлияло на электроснабжение в городе

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает RegioNews.

Над восстановлением электроснабжения работают специалисты "Харьковоблэнерго" и городские коммунальные службы. Водоснабжение есть, однако местами возможны перебои с горячей водой – их устраняют работники "ХТМ".

Из-за повреждений энергообъекта в Холодногорском и Шевченковском районах временно возникли проблемы с движением трамваев и троллейбусов. На маршруты уже вышли компенсационные автобусы.

Кроме того, повреждены жилые дома, магазины и несколько автомобилей. Пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 24 сентября российские дроны атаковали Харьковщину, повлекшие ряд пожаров. Есть пострадавшие.