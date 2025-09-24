01:30  24 сентября
"Океана Эльзы" могло бы не существовать: Святослав Вакарчук раскрыл первое имя группы
Конфликт на уроке физкультуры: в Винницкой области учителю сообщили о подозрении
В Черниговской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку
24 сентября 2025, 09:24

Ночная атака на Харьков: из-за удара по энергообъекту есть проблемы со светом

Иллюстративное фото: pixabay
Ночью 24 сентября россияне атаковали Харьков 18 дронами-камикадзе. Основной удар пришелся на объект энергетической инфраструктуры, что повлияло на электроснабжение в городе

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает RegioNews.

Над восстановлением электроснабжения работают специалисты "Харьковоблэнерго" и городские коммунальные службы. Водоснабжение есть, однако местами возможны перебои с горячей водой – их устраняют работники "ХТМ".

Из-за повреждений энергообъекта в Холодногорском и Шевченковском районах временно возникли проблемы с движением трамваев и троллейбусов. На маршруты уже вышли компенсационные автобусы.

Кроме того, повреждены жилые дома, магазины и несколько автомобилей. Пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 24 сентября российские дроны атаковали Харьковщину, повлекшие ряд пожаров. Есть пострадавшие.

