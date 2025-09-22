14:55  22 вересня
22 вересня 2025, 15:07

Костянтинівка під ударами авіації та "Смерчів": пошкоджені будинки, є постраждалий

22 вересня 2025, 15:07
Фото: Донецька МВА
Російські війська знову атакували Костянтинівку, спричинивши руйнування у житлових кварталах та прилеглих територіях

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає RegioNews.

Під час авіаудару авіабомбами ФАБ-250 постраждала одна цивільна особа – людина отримала поранення за місцем проживання.

Внаслідок атаки пошкоджено фасади семи багатоповерхових будинків.

Крім того, обстріл двома ракетами з РСЗВ "Смерч" пошкодив фасад ще одного багатоповерхового будинку та два приватні домоволодіння. На щастя, серед мирних мешканців потерпілих немає.

Місцева влада звертається до жителів із проханням не ризикувати своїм життям та евакуюватися.

Нагадаємо,в ніч на 22 вересня російська армія атакувала Україну 141-м ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на восьми локаціях.

