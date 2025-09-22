Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 22 сентября российская армия атаковала Украину 141-м ударным БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 ПВО уничтожила или подавила 132 вражеских дрона типа Shahed, "Гербера" и других моделей в разных регионах страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА на семи локациях, а также падение обломков сбитых целей на восьми локациях.

Кроме того, россияне атаковали Запорожье авиационными бомбами. С 4 по 6 утра враг нанес удары по городской инфраструктуре, выпустив КАБы из самолетов тактической авиации из района временно оккупированного Токмака.

Напомним, в результате атаки по Запорожью погибли три человека, есть пострадавшие.