На Донеччині 10-річний хлопчик понад рік доглядав за лежачими братами – розпочато розслідування

Фото: Офіс Генпрокурора

Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування щодо потенційної бездіяльності працівників Служби у справах дітей Білозерської міської ради, через яку троє дітей понад рік залишалися без належного догляду

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Йдеться про трьох братів із Покровського району, які після смерті бабусі, імовірно, залишилися без належного піклування. Двоє з них – 13-річні діти з тяжким генетичним захворюванням, прикуті до ліжка.

Перевіряється інформація про те, що понад рік єдиним, хто за ними доглядав був 10-річний молодший брат Платон, який власними силами годував, поїв та доглядав хлопчиків, а під час обстрілів – самостійно спускав їх до підвалу.

10-річний Платон. Фото: "Українська правда. Життя"

Червоний Хрест евакуював дітей до Чернівців. Стан хлопчиків шокував навіть досвідчених лікарів.

За даними медиків, діти потрапили до благодійного центру у вкрай тяжкому стані: виснажені, із численними нелікованими травмами та без необхідної медичної допомоги.

Фото: "Українська правда. Життя"

У рамках кримінального провадження прокурори ініціювали проведення необхідних слідчих дій та підготували низку запитів до профільних служб для з’ясування всіх обставин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 12 вересня у дев’яти населених пунктах Донецької області, де триває примусова евакуація дітей, залишалися 1372 родини з 1743 дітьми.