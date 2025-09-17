Росіяни атакували пожежну частину на Донеччині: рятувальники не постраждали

Фото: ДСНС Донеччини

У Дружківці на Донеччині російський дрон влучив у будівлю пожежно-рятувального підрозділу

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Унаслідок удару вибуховою хвилею вибило в'їзні ворота гаража, уламками посікло фасад. Попри пошкодження, техніка залишилася неушкодженою.

Рятувальники встигли сховатися в укритті, тож обійшлося без постраждалих.

У ДСНС наголосили, що це не перший випадок цілеспрямованих атак на пожежні частини з боку російських військ.

Нагадаємо, вночі 16 вересня внаслідок атаки ворожого безпілотника виникла пожежа на території автостоянки торгівельного центру на Київщині. Під час ліквідації займання росіяни повторно атакували об’єкт. Внаслідок удару пошкоджені два пожежно-рятувальні автомобілі.