Росіяни атакували пожежну частину на Донеччині: рятувальники не постраждали
У Дружківці на Донеччині російський дрон влучив у будівлю пожежно-рятувального підрозділу
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Унаслідок удару вибуховою хвилею вибило в'їзні ворота гаража, уламками посікло фасад. Попри пошкодження, техніка залишилася неушкодженою.
Рятувальники встигли сховатися в укритті, тож обійшлося без постраждалих.
У ДСНС наголосили, що це не перший випадок цілеспрямованих атак на пожежні частини з боку російських військ.
Нагадаємо, вночі 16 вересня внаслідок атаки ворожого безпілотника виникла пожежа на території автостоянки торгівельного центру на Київщині. Під час ліквідації займання росіяни повторно атакували об’єкт. Внаслідок удару пошкоджені два пожежно-рятувальні автомобілі.
Херсонщина під ударом: чотири дрони РФ знищили житловий будинокВсі новини »
17 вересня 2025, 11:39Нічна атака: росіяни запустили по Україні "Іскандер-М", С-300 та 172 дронів
17 вересня 2025, 10:06Росіяни вдарили дронами по готелю у Краматорську
17 вересня 2025, 09:46
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Від мрії до бізнесу: як грант допоміг харків'янці створити власний бренд сумок
17 вересня 2025, 12:32На Полтавщині приміський потяг збив жінку
17 вересня 2025, 12:24Херсонщина під ударом: чотири дрони РФ знищили житловий будинок
17 вересня 2025, 11:39На Київщині врятували чоловіка, який впав у 15-метровий колодязь
17 вересня 2025, 11:35Чи вірять українці в перемогу - свіже опитування КМІС
17 вересня 2025, 11:25На Харківщині запрацював перший Центр безпеки громади
17 вересня 2025, 11:07Благодійні внески у школи: що потрібно знати батькам – освітній омбудсмен
17 вересня 2025, 10:56Нічна атака дронами на Черкащині: рятувальники загасили пожежу
17 вересня 2025, 10:51В Умані 39-річний чоловік намагався ножем вбити 18-річного колегу
17 вересня 2025, 10:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів