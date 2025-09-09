Пограничники за 4 дня уничтожили 2 российских комплекса "Ураган" в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Расчет FPV-дрона пограничного подразделения "Феникс" во время боевого вылета на пехоту противника заметил на автодороге установку БМ-27 "Ураган".

"Пилот направил свой FPV-дрон прямо в РСЗО врага, попав настолько метко, что сгорел и сам "Ураган", и припаркованные рядом транспортные средства", – говорится в сообщении.

Напомним, Силы обороны полностью уволили Заречное в Донецкой области. Это сделали бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала".