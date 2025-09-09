15:25  09 вересня
У Дніпрі чоловік вбив дружину під час сварки
11:12  09 вересня
У Луцьку працівники ТЦК намагалися затримати чоловіка, але самі потрапили в пастку
07:24  09 вересня
На Київщині п’яний юнак побив палицею двох літніх людей
UA | RU
09 вересня 2025, 19:15

Прикордонники за 4 дні знищили 2 російські комплекси "Ураган" на Донеччині

09 вересня 2025, 19:15
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Реактивні системи залпового вогню знищили прикордонники підрозділу «Фенікс»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Розрахунок FPV-дрона прикордонного підрозділу "Фенікс" під час бойового вильоту на піхоту противника помітив на автошляху установку БМ-27 "Ураган".

"Пілот спрямував свій FPV-дрон прямо у РСЗВ ворога, поціливши настільки влучно, що згорів і сам "Ураган", і припарковані поруч транспортні засоби", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони повністю звільнили Зарічне на Донеччині. Це зробили бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля".

ДПСУ Донецька область війна РФ відео прикордонники
Удар РФ по Яровій: вже 24 загиблих, 19 поранених – ДСНС
09 вересня 2025, 17:31
Росіяни масовано атакували Костянтинівку на Донеччині
09 вересня 2025, 17:12
На Донеччині через російські обстріли загинули шестеро людей, ще 10 – поранені
09 вересня 2025, 08:43
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
На Закарпатті викрили депутата облради, який прикривав "чорних лісорубів"
09 вересня 2025, 18:57
Бойова медикиня з Києва вже три роки рятує життя на Запорізькому напрямку
09 вересня 2025, 18:56
Зеленський відреагував на удар росіян по Яровій
09 вересня 2025, 18:49
Авто вилетіло в кювет: на Буковині водія будуть судити за аварію
09 вересня 2025, 18:45
Професійне навчання, гранти та працевлаштування: як підтримують ветеранів на Харківщині
09 вересня 2025, 18:30
На Тернопільщині не можуть продати спиртзавод
09 вересня 2025, 18:29
Колишнього топ-чиновника Харківської міськради посадили у СІЗО
09 вересня 2025, 18:14
Сімейний конфлікт на Хмельниччині: жінка поранила чоловіка ножем
09 вересня 2025, 18:05
У Харкові викрили підпільне виробництво сигарет та алкоголю
09 вересня 2025, 17:49
