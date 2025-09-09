Прикордонники за 4 дні знищили 2 російські комплекси "Ураган" на Донеччині
Реактивні системи залпового вогню знищили прикордонники підрозділу «Фенікс»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Розрахунок FPV-дрона прикордонного підрозділу "Фенікс" під час бойового вильоту на піхоту противника помітив на автошляху установку БМ-27 "Ураган".
"Пілот спрямував свій FPV-дрон прямо у РСЗВ ворога, поціливши настільки влучно, що згорів і сам "Ураган", і припарковані поруч транспортні засоби", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Сили оборони повністю звільнили Зарічне на Донеччині. Це зробили бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля".
Удар РФ по Яровій: вже 24 загиблих, 19 поранених – ДСНСВсі новини »
09 вересня 2025, 17:31Росіяни масовано атакували Костянтинівку на Донеччині
09 вересня 2025, 17:12На Донеччині через російські обстріли загинули шестеро людей, ще 10 – поранені
09 вересня 2025, 08:43
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
На Закарпатті викрили депутата облради, який прикривав "чорних лісорубів"
09 вересня 2025, 18:57Бойова медикиня з Києва вже три роки рятує життя на Запорізькому напрямку
09 вересня 2025, 18:56Зеленський відреагував на удар росіян по Яровій
09 вересня 2025, 18:49Авто вилетіло в кювет: на Буковині водія будуть судити за аварію
09 вересня 2025, 18:45Професійне навчання, гранти та працевлаштування: як підтримують ветеранів на Харківщині
09 вересня 2025, 18:30На Тернопільщині не можуть продати спиртзавод
09 вересня 2025, 18:29Колишнього топ-чиновника Харківської міськради посадили у СІЗО
09 вересня 2025, 18:14Сімейний конфлікт на Хмельниччині: жінка поранила чоловіка ножем
09 вересня 2025, 18:05У Харкові викрили підпільне виробництво сигарет та алкоголю
09 вересня 2025, 17:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі блоги »