Прикордонники за 4 дні знищили 2 російські комплекси "Ураган" на Донеччині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Розрахунок FPV-дрона прикордонного підрозділу "Фенікс" під час бойового вильоту на піхоту противника помітив на автошляху установку БМ-27 "Ураган".

"Пілот спрямував свій FPV-дрон прямо у РСЗВ ворога, поціливши настільки влучно, що згорів і сам "Ураган", і припарковані поруч транспортні засоби", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони повністю звільнили Зарічне на Донеччині. Це зробили бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля".