13:51  02 сентября
На Закарпатье пассажирский автобус сбил 20-летнего пешехода и скрылся с места ДТП
10:06  02 сентября
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
09:38  02 сентября
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2025, 14:06

Россия ударила по Константиновке: ранены трое коммунальщиков

02 сентября 2025, 14:06
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook/Сергей Горбунов
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 2 сентября, российские войска дважды нанесли удары по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области, применив ударные FPV-дроны. Оба обстрела были прицельно направлены по технике коммунального предприятия

Об этом сообщил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов, передает RegioNews.

Первый удар произошел после 7:00 утра. Вражеский дрон поразил автобус, который перевозил работников на работу.

В результате атаки трое гражданских получили ранения. Пострадавших оперативно доставили в больницу в Дружковке.

Второй обстрел произошел спустя некоторое время – под огонь попали подъемный кран и микроавтобус того же предприятия. К счастью, в этот раз обошлось без жертв.

Власти Константиновки отмечают, что атаки были сознательно направлены по гражданскому персоналу.

Напомним, в Днепропетровской области россияне атаковали энергетиков ДТЭК, когда те проводили аварийные работы вблизи линии фронта. Известно, что транспортное средство полностью сгорело вместе с оборудованием.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война коммунальщики ранение Донецкая область атака российская армия Константиновка
Киев под атакой "Шахедов": БПЛА атакуют столицу уже три часа
02 сентября 2025, 12:35
На Черниговщине в результате российской атаки ранены женщина и 14-летняя девочка
02 сентября 2025, 08:10
Россияне сбросили авиабомбы на Успеновку в Запорожской области – погиб мужчина
02 сентября 2025, 07:56
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия
02 сентября 2025, 14:33
На Ровенщине 17-летний мотоциклист в критическом состоянии после столкновения с авто
02 сентября 2025, 14:24
Все вокруг пылало: россияне накрыли Донетчину огнем
02 сентября 2025, 14:15
В Днепровском районе Киева обнаружили обломки сбитого БпЛА на территории детсада
02 сентября 2025, 14:11
На Закарпатье пассажирский автобус сбил 20-летнего пешехода и скрылся с места ДТП
02 сентября 2025, 13:51
Публичное признание: подозреваемый объяснил, почему убил Андрея Парубия
02 сентября 2025, 13:34
Студент в Киеве катался на велосипеде по эскалатору метро – полиция составила протокол
02 сентября 2025, 13:26
Война, предательства и уроки истории, которые нужно знать
02 сентября 2025, 13:01
Львов прощается с Андреем Парубием: подробности церемонии
02 сентября 2025, 12:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »