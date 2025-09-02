Россия ударила по Константиновке: ранены трое коммунальщиков
Во вторник, 2 сентября, российские войска дважды нанесли удары по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области, применив ударные FPV-дроны. Оба обстрела были прицельно направлены по технике коммунального предприятия
Об этом сообщил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов, передает RegioNews.
Первый удар произошел после 7:00 утра. Вражеский дрон поразил автобус, который перевозил работников на работу.
В результате атаки трое гражданских получили ранения. Пострадавших оперативно доставили в больницу в Дружковке.
Второй обстрел произошел спустя некоторое время – под огонь попали подъемный кран и микроавтобус того же предприятия. К счастью, в этот раз обошлось без жертв.
Власти Константиновки отмечают, что атаки были сознательно направлены по гражданскому персоналу.
Напомним, в Днепропетровской области россияне атаковали энергетиков ДТЭК, когда те проводили аварийные работы вблизи линии фронта. Известно, что транспортное средство полностью сгорело вместе с оборудованием.