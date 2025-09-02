Россия ударила по Константиновке: ранены трое коммунальщиков

Фото: Facebook/Сергей Горбунов

Во вторник, 2 сентября, российские войска дважды нанесли удары по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области, применив ударные FPV-дроны. Оба обстрела были прицельно направлены по технике коммунального предприятия

Об этом сообщил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов, передает RegioNews.

Первый удар произошел после 7:00 утра. Вражеский дрон поразил автобус, который перевозил работников на работу.

В результате атаки трое гражданских получили ранения. Пострадавших оперативно доставили в больницу в Дружковке.

Второй обстрел произошел спустя некоторое время – под огонь попали подъемный кран и микроавтобус того же предприятия. К счастью, в этот раз обошлось без жертв.

Власти Константиновки отмечают, что атаки были сознательно направлены по гражданскому персоналу.

Напомним, в Днепропетровской области россияне атаковали энергетиков ДТЭК, когда те проводили аварийные работы вблизи линии фронта. Известно, что транспортное средство полностью сгорело вместе с оборудованием.