Росія вдарила по Костянтинівці: поранено трьох комунальників

Фото: Facebook/Сергій Горбунов

У вівторок, 2 вересня, російські війська двічі завдали ударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, застосувавши ударні FPV-дрони. Обидва обстріли були прицільно спрямовані по техніці комунального підприємства

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає RegioNews.

Перший удар стався після 7:00 ранку. Ворожий дрон уразив автобус, який перевозив працівників на роботу.

Внаслідок атаки троє цивільних отримали поранення. Постраждалих оперативно доправили до лікарні в Дружківці.

Другий обстріл відбувся трохи згодом – під вогонь потрапили підйомний кран і мікроавтобус того ж підприємства. На щастя, цього разу обійшлося без жертв.

Влада Костянтинівки зазначає, що атаки були свідомо спрямовані по цивільному персоналу.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині росіяни атакували енергетиків ДТЕК, коли ті проводили аварійні роботи поблизу лінії фронту. Відомо, що транспортний засіб повністю згорів разом із обладнанням.