13:51  02 вересня
На Закарпатті пасажирський автобус збив 20-річного пішохода і втік з місця ДТП
10:06  02 вересня
Настя Каменських залишила Україну та працює у США після мовного скандалу
09:38  02 вересня
На Рівненщині 14-річна дівчина побила молодшу школярку: поліція відкрила кримінальну справу
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2025, 14:06

Росія вдарила по Костянтинівці: поранено трьох комунальників

02 вересня 2025, 14:06
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook/Сергій Горбунов
Читайте также
на русском языке

У вівторок, 2 вересня, російські війська двічі завдали ударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, застосувавши ударні FPV-дрони. Обидва обстріли були прицільно спрямовані по техніці комунального підприємства

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає RegioNews.

Перший удар стався після 7:00 ранку. Ворожий дрон уразив автобус, який перевозив працівників на роботу.

Внаслідок атаки троє цивільних отримали поранення. Постраждалих оперативно доправили до лікарні в Дружківці.

Другий обстріл відбувся трохи згодом – під вогонь потрапили підйомний кран і мікроавтобус того ж підприємства. На щастя, цього разу обійшлося без жертв.

Влада Костянтинівки зазначає, що атаки були свідомо спрямовані по цивільному персоналу.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині росіяни атакували енергетиків ДТЕК, коли ті проводили аварійні роботи поблизу лінії фронту. Відомо, що транспортний засіб повністю згорів разом із обладнанням.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна комунальники поранення Донецька область атака російська армія Костянтинівка
Київ під атакою "Шахедів": БпЛА атакують столицю вже три години
02 вересня 2025, 12:35
На Чернігівщині внаслідок російської атаки поранені жінка та 14-річна дівчина
02 вересня 2025, 08:10
Росіяни скинули авіабомби на Успенівку в Запорізькій області – загинув чоловік
02 вересня 2025, 07:56
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
На Тернопільщині поліцейські затримали підозрюваного в убивстві пенсіонера
02 вересня 2025, 15:07
На Київщині будуть судити жінку, яка обікрала могилу військового
02 вересня 2025, 14:55
Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія
02 вересня 2025, 14:33
На Рівненщині 17-річний мотоцикліст у критичному стані після зіткнення з авто
02 вересня 2025, 14:24
Все навколо палало: росіяни накрили Донеччину вогнем
02 вересня 2025, 14:15
У Дніпровському районі Києва виявили уламки збитого БпЛА на території дитсадка
02 вересня 2025, 14:11
На Закарпатті пасажирський автобус збив 20-річного пішохода і втік з місця ДТП
02 вересня 2025, 13:51
Публічне зізнання: підозрюваний пояснив, чому вбив Андрія Парубія
02 вересня 2025, 13:34
Студент у Києві катався на велосипеді по ескалатору метро – поліція склала протокол
02 вересня 2025, 13:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »