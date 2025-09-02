Фото: иллюстративное

В Киеве продолжается атака города с использованием ударных беспилотников

Об этом сообщает КГВА, передает RegioNews.

По информации начальника Киевской городской военной администрации, работает система противовоздушной обороны.

Правоохранители проверяют данные о возможном падении обломков сбитого БПЛА в Днепровском районе, в одной из зеленых зон. Жителей призывают оставаться в укрытиях до окончания тревоги. Атака беспилотников продолжается уже три часа без перерыва.

Жители столицы находятся в укрытиях

Местные СМИ сообщают, что в столице школьники проводят учебные занятия в укрытиях, соблюдая правила безопасности во время обстрелов.

Власти вновь подчеркивают необходимость повышенной бдительности. Население предупреждают о возможных ракетных ударах, особенно на фоне активной разведки города дронами.

Напомним, в результате атаки на Белую Церковь погиб мужчина. Его тело обнаружили во время ликвидации пожара гаражного кооператива.

Ранее сообщалось, во время массированной атаки дронов на Белую Церковь были повреждены ангары и трехэтажное здание предприятия. Пожар на месте происшествия уже ликвидирован.