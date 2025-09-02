09:38  02 сентября
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
08:17  02 сентября
Взрыв в Одесской области: парень пострадал после того, как поднял неизвестный предмет
10:06  02 сентября
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
02 сентября 2025, 12:35

Киев под атакой "Шахедов": БПЛА атакуют столицу уже три часа

02 сентября 2025, 12:35
Фото: иллюстративное
В Киеве продолжается атака города с использованием ударных беспилотников

Об этом сообщает КГВА, передает RegioNews.

По информации начальника Киевской городской военной администрации, работает система противовоздушной обороны.

Правоохранители проверяют данные о возможном падении обломков сбитого БПЛА в Днепровском районе, в одной из зеленых зон. Жителей призывают оставаться в укрытиях до окончания тревоги. Атака беспилотников продолжается уже три часа без перерыва.

Жители столицы находятся в укрытиях

Местные СМИ сообщают, что в столице школьники проводят учебные занятия в укрытиях, соблюдая правила безопасности во время обстрелов.

Власти вновь подчеркивают необходимость повышенной бдительности. Население предупреждают о возможных ракетных ударах, особенно на фоне активной разведки города дронами.

Напомним, в результате атаки на Белую Церковь погиб мужчина. Его тело обнаружили во время ликвидации пожара гаражного кооператива.

Ранее сообщалось, во время массированной атаки дронов на Белую Церковь были повреждены ангары и трехэтажное здание предприятия. Пожар на месте происшествия уже ликвидирован.

01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
