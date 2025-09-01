Россияне атаковали работников ДТЭК на Днепропетровщине

иллюстративное фото: из открытых источников

В Днепропетровской области россияне атаковали энергетиков ДТЭК, когда те проводили аварийные работы вблизи линии фронта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Как отмечается, энергетики ДТЭК попали под обстрел вражеского дрона.

"29 августа бригада ДТЭК проводила аварийные работы вблизи линии фронта. В этот момент российский беспилотник попал в служебный автомобиль", – говорится в сообщении.

Известно, что транспортное средство полностью сгорело вместе с оборудованием.

