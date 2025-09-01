Украинские военные освободили важный населенный пункт в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Вооруженные силы Украины освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области и установили там украинский флаг

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В ведомстве опубликовали видео момента поднятия флага над населенным пунктом.

Населенный пункт освободили штурмовые группы 425-го полка "Скала".

Известно, что для освобождения населенного пункта понадобилось две недели: штурмовые группы шаг за шагом проходили каждую улицу, ночью заходили в поселок, выявляли противника, проводили скоординированные штурмы и зачистку.

Напомним, армия РФ продвинулась в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом свидетельствуют данные DeepState.