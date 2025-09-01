Украинские военные освободили важный населенный пункт в Донецкой области
Вооруженные силы Украины освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области и установили там украинский флаг
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.
В ведомстве опубликовали видео момента поднятия флага над населенным пунктом.
Населенный пункт освободили штурмовые группы 425-го полка "Скала".
Известно, что для освобождения населенного пункта понадобилось две недели: штурмовые группы шаг за шагом проходили каждую улицу, ночью заходили в поселок, выявляли противника, проводили скоординированные штурмы и зачистку.
Напомним, армия РФ продвинулась в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом свидетельствуют данные DeepState.
