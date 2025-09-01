Українські військові звільнили важливий населений пункт на Донеччині
Збройні сили України звільнили селище Новоекономічне у Донецькій області та встановили там український прапор
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.
У відомстві опублікували відео моменту підняття прапора над населеним пунктом.
Населений пункт звільнили штурмові групи 425-го полку "Скеля".
Відомо, що на звільнення населеного пункту знадобилося два тижні: штурмові групи крок за кроком проходили кожну вулицю, вночі заходили в селище, виявляли противника, проводили скоординовані штурми та зачистку.
Нагадаємо, армія РФ просунулась на Донеччині та Дніпропетровщині. Про це свідчать дані DeepState.
Російські війська можуть незабаром розпочати масштабний наступ, - БерлінськаВсі новини »
31 серпня 2025, 16:48Сили оборони України вразили два нафтопереробні заводи в РФ
30 серпня 2025, 11:12Масована атака РФ: вибухи лунали по всій Україні
30 серпня 2025, 08:41
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
У Сумській області за день 7 людей постраждали через російські атаки
01 вересня 2025, 21:35300 млн на безпечне навчання: Харків готується до офлайну
01 вересня 2025, 20:44У Херсоні на будівництво "підземних шкіл" витратили майже 73 млн грн
01 вересня 2025, 20:33Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
01 вересня 2025, 20:05Сквер на 8 мільйонів: у Запоріжжі розслідують розкрадання бюджетних коштів
01 вересня 2025, 19:55Пішов із життя Радна Сахалтуєв – легенда української анімації
01 вересня 2025, 19:52Без рекордів, але з контрастами: яким був серпень у Києві
01 вересня 2025, 19:40На Волині 18-річна водійка врізалась у дерево: троє осіб у лікарні
01 вересня 2025, 19:12Зізнання і контакт із РФ: що відомо про підозрюваного у вбивстві Парубія
01 вересня 2025, 18:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі блоги »