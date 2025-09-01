Українські військові звільнили важливий населений пункт на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Збройні сили України звільнили селище Новоекономічне у Донецькій області та встановили там український прапор

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

У відомстві опублікували відео моменту підняття прапора над населеним пунктом.

Населений пункт звільнили штурмові групи 425-го полку "Скеля".

Відомо, що на звільнення населеного пункту знадобилося два тижні: штурмові групи крок за кроком проходили кожну вулицю, вночі заходили в селище, виявляли противника, проводили скоординовані штурми та зачистку.

Нагадаємо, армія РФ просунулась на Донеччині та Дніпропетровщині. Про це свідчать дані DeepState.