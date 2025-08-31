Фото: иллюстративное

Об этом сообщила волонтер в сообщении Телеграмм-канала, передает RegioNews.

По ее словам, российские войска могут вскоре начать масштабное наступление, и сейчас особенно важно помогать на Донецком направлении, передавать необходимое снаряжение и ресурсы.

Помимо физической поддержки, она подчеркивает роль информационной борьбы. Украинцы должны активно распространять правду о войне в соцсетях, общаться с западными журналистами и рассказывать реальные истории людей, пострадавших от российского террора.

Цель этих действий, по ее словам, - донести до международного сообщества простое сообщение: Путин остановится только там, где его остановит украинское сопротивление и поддержка мира. Волонтерка подчеркивает, что отсутствие активной помощи может иметь последствия не только для Украины, но и для других стран, которые окажутся под угрозой в случае падения государства.

Напомним, над Днепром были зафиксированы взрывы и активная работа систем противовоздушной обороны. По данным очевидцев и мониторинговых каналов, к городу могли приближаться несколько беспилотников-камикадзе.