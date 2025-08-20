Фото: Национальная полиция Украины

Спасатели продолжают эвакуацию жителей прифронтовых сел Донецкой области, обеспечивая безопасный проезд даже под обстрелами БпЛА

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Андреевке Краматорского района пятеро детей были эвакуированы спасателями "Белых ангелов". Село расположено менее чем в 10 км от линии боевых действий и ежедневно попадает под обстрелы вражеских дронов.

Улицы практически пустые – местные жители прячутся от атак БпЛА, которые могут попадать во все живое. Единственный безопасный путь эвакуации организуют полицейские на бронированных автомобилях, оснащенных антидроновым оборудованием.

Во время выезда спасатели одевают детей в защитные костюмы и дарят им игрушечных зайцев, чтобы смягчить стресс от опасного путешествия. Этот традиционный ритуал помогает маленьким пассажирам легче пережить угрожающую ситуацию.

Кроме детей, экипаж "Белых ангелов" эвакуировал пожилых супругов, мужчина имеет инвалидность. Они решили покинуть село после того, как снаряд попал в соседний дом, создав непосредственную угрозу их жизни.

