20 августа 2025, 15:53

Пятерых детей эвакуировали из Андреевки Донецкой области, которая постоянно под обстрелами дронов

20 августа 2025, 15:53
Фото: Национальная полиция Украины
Спасатели продолжают эвакуацию жителей прифронтовых сел Донецкой области, обеспечивая безопасный проезд даже под обстрелами БпЛА

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Андреевке Краматорского района пятеро детей были эвакуированы спасателями "Белых ангелов". Село расположено менее чем в 10 км от линии боевых действий и ежедневно попадает под обстрелы вражеских дронов.

Улицы практически пустые – местные жители прячутся от атак БпЛА, которые могут попадать во все живое. Единственный безопасный путь эвакуации организуют полицейские на бронированных автомобилях, оснащенных антидроновым оборудованием.

Во время выезда спасатели одевают детей в защитные костюмы и дарят им игрушечных зайцев, чтобы смягчить стресс от опасного путешествия. Этот традиционный ритуал помогает маленьким пассажирам легче пережить угрожающую ситуацию.

Кроме детей, экипаж "Белых ангелов" эвакуировал пожилых супругов, мужчина имеет инвалидность. Они решили покинуть село после того, как снаряд попал в соседний дом, создав непосредственную угрозу их жизни.

Ранее сообщалось, Харьковщина получила новое лекарство и медицинское оборудование благодаря международной поддержке. Представители областной военной администрации встретились с партнерами благотворительного фонда "Ященко" для координации помощи.

19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
07 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
